Sorpresa, ningú esperava el que ha decidit Joan Garcia: Màxima felicitat al Barça

L'actual temporada està sent la confirmació per a molts futbolistes joves que encara no s'havien estrenat en primera divisió. Entre ells, destacar el porter de l'Espanyol, Joan García de 23 anys, el porter de Sallent s'està erigint com un dels millors porters del campionat. L'evolució del guardameta està sent meteòrica i els seus números recolzen el seu gran rendiment.

Joan García s'ha convertit en el porter amb més intervencions a la Lliga, demostrant tenir unes condicions ideals per jugar en qualsevol dels grans. La seva seguretat, confiança, reflexos i poder físic fan pensar que aquest estiu sortirà de Cornellà-El Prat. Al passat mercat d'hivern, l'Arsenal ja va posar sobre la taula una oferta de 20M pel porter, però l'Espanyol la va qualificar d'insuficient i la va acabar desestimant.

Joan García és plenament conscient que equips com l'Arsenal, Barça, Manchester City o Real Madrid el tenen en el seu punt de mira. El ventall de possibilitats és ampli però el de Sallent ja hauria pres una decisió important. Encara que encara no sap quin serà el seu destí final, el que sí ha decidit, és on no acabarà jugant.

Joan García veta al Barça

El porter de l'Espanyol té una clàusula actual de 25M que ascendiria a 30 si acaba debutant amb la Selecció Espanyola. El porter blanc-i-blau va acumulant pretendents, i al Barça, fa temps que el segueixen. Agrada molt, i encara que la seva clàusula és assequible, tenint en compte la seva gran qualitat i projecció, es veu com una quimera.

El Barça sap que ho té molt complicat atès que Joan García ha vetat els culers com a opció de futur així com també l'Espanyol. Al vestidor blaugrana s'ha celebrat aquesta notícia perquè Ter Stegen, que encara no té clar el seu futur, ara respira més alleujat. Sense Joan García a l'horitzó, Ter Stegen tindrà més temps per recuperar el seu millor nivell i tornar a la titularitat.

El futur a la porteria al Barça

El Barça amb els dos porters actuals, Ter Stegen de 33 anys i Szczesny de 35, la direcció esportiva ha de buscar un porter de futur i de garanties. Tant el porter alemany com el polonès estan al final de les seves carreres, i encara que el Barça aposta per La Masia, està seguint diversos porters de qualitat i projecció. Szczesny és molt probable que acabi no acceptant la renovació i s acabi retirant definitivament.

Ter Stegen es convertirà molt probablement de nou en el porter titular la pròxima temporada. El porter del filial, l'estatunidenc Diego Kochen ha estat convocat de forma habitual per Hansi Flick. Caldrà estar atents si el staff tècnic acaba apostant de nou per La Masia o s'inclina pel fitxatge d'un porter de qualitat internacional per al futur imminent.