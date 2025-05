Confirmat, el fitxatge d'Alexia Putellas que el Barça no pot frenar: 'Thiago...'

Alexia Putellas no és només una futbolista excepcional. És una líder nata dins i fora del camp. Com a capitana del FC Barcelona, trenca barreres cada dia.

És un exemple per a totes les jugadores joves que somien amb seguir els seus passos. El seu talent i personalitat la converteixen en una referent global. Més enllà del seu joc, la seva força inspira a milers.

El seu impacte transcendeix l'esport, marques i empreses volen comptar amb ella com a imatge i ambaixadora. Alexia representa valors com la passió, la constància i la lluita per la igualtat. Cada pas que fa marca tendència i obre portes per a futures generacions.

La nova aventura d'Alexia

Ara, Alexia fa un pas més enllà. S'ha unit com a sòcia estratègica a Flopp Eco, una empresa espanyola dedicada a productes ecològics per a la llar.

Flopp Eco acaba de tancar una ronda de finançament d'un milió d'euros. I juntament amb ella, també s'han sumat altres esportistes d'elit: Thiago i Rafinha Alcántara, a més de Santi Aldama.

Aquests nous socis no només inverteixen diners, sinó que comparteixen una visió comuna: cuidar el planeta i promoure un consum responsable. La presència d'Alexia i els seus companys d'esport aporta visibilitat i compromís a la marca. El seu objectiu és clar: fer que la sostenibilitat sigui fàcil i accessible per a tothom.

Flopp Eco, el "joc net" a casa

La campanya que llança Flopp Eco es diu “Fàcil, eco i eficaç, així jugo net a casa”. Aquest lema resumeix la filosofia de la marca.

Volen que els productes siguin respectuosos amb el medi ambient sense complicar la vida diària. La idea és que la cura de la llar i del planeta vagin de la mà.

Alexia ha declarat: “M'uneixo a l'equip de Flopp com a sòcia estratègica perquè crec fermament en els productes, en la feina i en l'equip que hi ha darrere”. Ella és consumidora habitual de la marca i només s'involucra en projectes en els quals creu de debò. “Els fets parlen més que les paraules”, afegeix.

Més enllà del futbol: compromís amb un món sostenible

Aquest fitxatge no és només un moviment empresarial. És un compromís real amb un futur millor. Alexia vol aportar el seu granet de sorra per lluitar contra el canvi climàtic i fomentar hàbits responsables.

La seva influència en l'esport i en la societat serà clau perquè més persones se sumin a aquesta causa. Juntament amb Thiago, Rafinha i Santi, Alexia representa una nova generació d'esportistes conscients i actius. Ells no només brillen en les seves disciplines, sinó que també usen la seva veu per transformar el món.