Sorpresa amb Luis de la Fuente, al Barça ningú ho entén: 'Ha oblidat el millor'

La Selecció Espanyola torna a escena la setmana vinent amb la fase final de la Nations League. Espanya s'enfrontarà a França a semifinals, amb la gran final esperant el vencedor, que sortirà del xoc entre Alemanya i Portugal. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, aspira a conquerir aquest títol i ho farà apostant per un equip competitiu.

Fa pocs dies, Luis de la Fuente va fer pública la llista de convocats per a aquesta fase decisiva. Com era d'esperar, la convocatòria va portar diverses sorpreses que han generat polèmica i debat en el món del futbol espanyol. Joan García, un dels millors porters de la temporada, va quedar fora, mentre que altres jugadors com Isco van tornar després d'anys d'absència.

Luis de la Fuente aposta fort pel Barça, però genera dubtes

El tècnic espanyol manté la seva confiança en el Barça com a pilar fonamental per a la Selecció. A la llista hi apareixen sis jugadors culers: Pedri, Gavi, Cubarsí, Dani Olmo, Fermín i Lamine Yamal. Tots han fet una temporada destacada i seran peces clau per a Luis de la Fuente.

Tanmateix, aquesta confiança podria haver estat més gran: Ferran Torres i Marc Casadó, també del Barça, no van ser convocats perquè s'estan recuperant de les seves lesions. Si haguessin estat al 100%, sens dubte, haurien format part del nucli barcelonista a la Selecció. Tot i això, la gran absència a la llista de Luis de la Fuente és un altre crack del FC Barcelona.

Alejandro Balde, la gran absència de Luis de la Fuente

La gran controvèrsia és en l'absència de Alejandro Balde. El lateral esquerre del Barça no ha estat cridat per a aquesta convocatòria. Aquesta decisió sorprèn molts, ja que Balde ha mostrat una evolució notable durant la temporada.

Luis de la Fuente ha optat per convocar Grimaldo i Cucurella en aquesta posició, que han guanyat terreny en la lluita pel lateral. Alejandro Balde és indiscutible al Barça i el seu nivell ha estat reconegut a nivell mundial com un dels millors en la seva posició, així que la seva absència és inexplicable.

Per què Luis de la Fuente no compta amb Alejandro Balde?

L'exclusió d'Alejandro Balde genera moltes preguntes. La seva temporada ha estat d'alt nivell, consolidant-se com un lateral molt complet i amb gran projecció. Que no sigui a la llista és vist per experts i aficionats com un error que pot passar factura a la Selecció.

El Barça, per la seva banda, no entén aquesta decisió. Balde és fonamental per a l'equip català, i molts creuen que la Selecció Espanyola perd una peça clau. La discrepància entre el rendiment al club i l'absència a la Selecció aixeca crítiques i debat intens.