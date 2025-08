Sorpresa: Jules Koundé confirma la gran notícia possible: 'Està tot a punt'

Jules Koundé, que va arribar procedent del Sevilla el 2022, s'ha consolidat com a peça clau en el sistema defensiu del Barça. Va arribar com a central, però amb el temps i les necessitats de l'equip, ha acabat jugant com a lateral dret. I no només s'ha assentat en la demarcació, sinó que actualment està considerat un dels millors del món en la seva posició.

No existeix cap altre jugador capaç d'aportar defensivament el que ofereix el francès, que a més, s'ha convertit en un punyal per banda. El seu rendiment és tan bo que a la Selecció Francesa també ha acabat jugant com a carriler. Al Barça, juntament amb Lamine Yamal, Jules Koundé ha format una banda dreta excepcional: la seva connexió deleix l'afició culer partit rere partit.

Ara bé, tot i tots els elogis rebuts els últims mesos, la situació de Jules Koundé al Barça genera certa tensió. El seu gran rendiment ha despertat l'interès d'altres equips europeus com el Manchester City o el PSG.

Jules Koundé, el gran oblidat

Fins ara, la direcció esportiva del FC Barcelona ha centrat els seus esforços a renovar els pilars del vestidor com Pedri, Gavi o Araújo. A més, d'altres com Frenkie de Jong són a la llista d'espera. Tanmateix, la renovació de Jules Koundé, que té contracte fins al 2027, havia quedat apartada.

Jules Koundé sempre ha manifestat la seva predisposició per seguir al FC Barcelona: se sent còmode a la Ciutat Comtal i al vestidor culer. Per això, tot i els cants de sirena d'equips com el PSG o el City, la cúpula del Barça no s'ha posat nerviosa. És un dels pilars sobre els quals Flick ha creat el seu nou projecte i no sortirà sota cap circumstància.

Jules Koundé confirma la seva renovació

Ara, des de la gira asiàtica del Barça, Jules Koundé ha trencat el seu silenci per parlar de la seva renovació. En concret, ha declarat que "està tot llest per renovar fins al 2030 quan tornem a Barcelona, ha estat ràpid".

Així, l'afició culer ja pot celebrar la renovació de Koundé, que es farà oficial els pròxims dies. El seu nou vincle reflecteix la confiança mútua entre Koundé i el club en un context on hi havia altres grans clubs que pretenien incorporar-lo.

La renovació de Jules Koundé també respon a la planificació a llarg termini del club. Abans de la seva lesió, que el va apartar del tram final de la temporada passada, havia disputat 104 partits consecutius entre Barça i Selecció, tot un rècord.