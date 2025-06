Sorpresa, Deco negocia un fitxatge TOP sense pagar res: se'n va gratis de l'Arsenal

Deco s'ha consolidat com l'arquitecte del Barça. El seu carisma i astúcia han estat fonamentals perquè el club català trobi solucions inesperades al mercat de fitxatges. El portuguès va ser qui va apostar per Hansi Flick l'estiu passat i el temps li està donant la raó.

Deco no descansa. Segueix molt pendent de les oportunitats que puguin sorgir per millorar la plantilla culer. Sap que Flick ha demanat l'arribada d'un extrem per donar descans a Raphinha i ja té lligat en Nico Williams.

Però més enllà del fitxatge de Nico Williams, que sembla qüestió de dies, Deco considera necessari aprofitar les gangues que ofereix el mercat. Per això s'ha llançat a per un altre extrem. En aquest cas, l'escollit és Roony Bardghji: la perla sueca de 19 anys aterrarà al Camp Nou per només 2 milions d'euros en un moviment molt interessant.

Deco també vol reforçar el centre del camp

Amb els fitxatges de Nico Williams i Roony Bardghji sembla evident que Deco tenia ordres de buscar jugadors de banda. Tanmateix, el director esportiu culer també està valorant reforçar la medul·lar veient el que ha passat a l'Arsenal. I és que el pivot titular de l'equip de Mikel Arteta no renovarà i marxarà gratis aquest estiu.

Parlem de Thomas Partey, qui canviarà d'aires els pròxims dies. Tot i que la situació semblava indicar que la seva renovació amb l'Arsenal es produiria tard o d'hora, ara tot ha canviat. Thomas no renovarà per convertir-se en agent lliure a partir de l'1 de juliol, i Deco, que ja va intentar el seu fitxatge l'estiu passat, tornarà a trucar a la seva porta.

El perfil de Thomas Partey encaixa en les necessitats del Barça

Thomas Partey és un perfil que el Barça no té i per això, el seu estil de joc, físic i de recuperació, encaixaria perfectament en l'esquema tàctic de Hansi Flick. Si arriba gratis, seria una operació magnífica per als interessos de Deco i la directiva culer. A més, la seva experiència a LaLiga, després del seu pas per l'Atlético de Madrid, facilitaria la seva adaptació a l'equip culer.

Tanmateix, el Barça no és l'únic club interessat en Thomas Partey. Segons informes, el migcampista ghanès ha atret l'interès d'altres clubs, incloent equips de la Superlliga turca.

Tanmateix, s'ha assenyalat que el Barça és la prioritat de Thomas Partey si decideix deixar l'Arsenal. Aquesta situació col·loca Deco en una posició favorable per negociar el seu fitxatge sense cap cost. Veurem si Flick i Laporta donen el vistiplau a la seva arribada.