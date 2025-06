Oferta històrica, més de 150 quilos: Ferran Torres només serà titular si el Barça accepta

La temporada 2024/25 ha estat una de les més sorprenents per a Ferran Torres: Hansi Flick ha sabut com encaixar el jove al Barça. Encara que no ha estat titular en la majoria dels partits, el seu rendiment ha estat excepcional. Amb 19 gols en 45 partits oficials, Ferran ha demostrat la seva capacitat de marcar gols importants i ser un recurs valuós per a l'equip.

Ferran Torres busca molt més protagonisme al Barça de Hansi Flick

Ferran Torres considera que ha arribat el moment de tenir un paper més important la pròxima temporada. El seu rendiment ha estat tan positiu que creu que mereix més minuts al camp. Malgrat la dura competència, la seva versatilitat i efectivitat davant del gol li donen arguments per reclamar un lloc fix a l'onze titular.

Recentment, el Manchester United ha presentat una oferta històrica de 160 milions per Raphinha. Aquest interès pel talentós atacant brasiler reflecteix l'alt nivell que ha assolit aquesta temporada. L'oferta podria obrir la porta a canvis a la plantilla, però el Barça considera Raphinha intocable, cosa que torna a posar Ferran Torres en un segon pla.

El Barça rebutja l'oferta: Raphinha seguirà a l'onze inicial i Ferran Torres a la banqueta

Malgrat la xifra rècord oferta pel Manchester United, el Barça ha decidit rebutjar la gran proposta del club anglès. El club té clar que Raphinha és fonamental per a l'esquema de Hansi Flick. Això implica que, de moment, Ferran Torres haurà de continuar esperant la seva oportunitat des de la banqueta, ja que la posició de Raphinha no està per ara en discussió.

Ferran Torres ha demostrat ser un jugador valuós i capaç d'aportar a l'equip, encara que el seu futur immediat no sembla estar assegurat. Ha mostrat el seu desig de ser titular, però la competència continua sent alta. La decisió final sobre el seu rol al Barça dependrà de les decisions que prengui Hansi Flick els pròxims mesos.

El futur de Ferran Torres és a les mans de l'entrenador i la direcció esportiva del Barça. El seu paper a l'equip podria canviar segons les necessitats tàctiques de Hansi Flick. La competència a l'atac continua sent ferotge, i la gestió dels minuts serà clau per a la seva continuïtat i èxit al Barça.