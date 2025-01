MARCA la fa grossa amb el seu titular del Barça-Valncia i les xarxes esclaten: 'La AEMET...'

El Barça va superar amb facilitat el València en un partit sense gaire història. Els de Flick van saltar al terreny de joc amb la missió d'emportar-se els tres punts i ho van aconseguir per mantenir-se vius en la lluita pel títol de LaLiga. Abans del minut 15, el marcador ja reflectia un contundent 3 a 0, i al final dels 90 minuts l'electrònic indicava un 7 a 1 per al record.

El partit va servir per treure diverses conclusions en clau Barça. La primera és que sense Lewandowski l'equip també funciona: en els dos únics partits que el polonès no ha sortit d'inici, el compte golejador arriba als 10 gols. Però a més, el Barça-València també va deixar clar que els de Flick ja han superat el sotrac que van travessar fa algunes setmanes i que els ha costat molts punts.

Actualment, el FC Barcelona torna a ser aquella màquina perfectament engranada de principis de curs. Flick ha aconseguit trobar la tecla per recuperar el bon joc i la solidesa defensiva, demostrant ser un entrenador de talla mundial. Ara bé, no tot van ser alegries durant el Barça-València, ja que hi va haver un detall que no va agradar a ningú.

MARCA la fa grossa durant i després del Barça-València

Hi havia moltes maneres de titular el triomf del FC Barcelona davant el València. Fermín va anotar dos gols i va repartir dues assistències, Lamine va tornar a deixar detalls de crack i Raphinha va tornar a estar esplèndid. No obstant això, el diari MARCA, referent informatiu d'aquest país a nivell esportiu, va voler anar un pas més enllà.

En concret, durant el partit, MARCA ja va cometre un error de gruix al titular el quart gol del FC Barcelona. Ho va fer fent referència a la terrible DANA que va assotar el poble valencià, dient que "El València no surt del fang". Un símil que no va agradar i que va causar enrenou a les xarxes socials, però que va quedar en res després del comentari final.

I és que, després del "València no surt del fang", el diari MARCA va optar per titular la crònica del Barça-València de la pitjor manera possible. "La AEMET no va detectar l'huracà Barça". Un resum poc encertat, que demostra una falta de sensibilitat alarmant, i que va ser esborrat pocs minuts després davant l'onada de crítiques rebudes.

Els aficionats del València es van sentir atacats amb aquesta publicació, i fins i tot hi ha qui demana que el València es pronunciï amb un comunicat oficial. Evidentment, la intenció de MARCA no era burlar-se del que va succeir amb la DANA, però el cert és que el titular no és gaire encertat.