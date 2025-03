Hi ha acord, el Barça tanca un 2x1 al Mònaco: nous suplents per a Koundé i Balde

Koundé i Balde estan sent dues de les peces més destacades del FC Barcelona aquesta temporada. Tots dos s'han consolidat com a indiscutibles per a Hansi Flick, qui no ha dubtat a donar-los un paper clau en la defensa.

Fins a la data, Koundé ha jugat 39 partits, acumulant 3.124 minuts, cosa que demostra la seva importància en l'equip. De fet, és l'únic jugador que ha participat en tots els partits de la temporada. Gràcies a la seva solidesa defensiva i capacitat per treure la pilota jugada, el francès s'ha guanyat el respecte de l'afició i del vestidor.

D'altra banda, Balde també ha mostrat un gran nivell, havent-se consolidat com el lateral esquerre titular. La seva velocitat, el seu poder per pujar la banda i el seu domini de l'espai l'han convertit en un actiu valuós per al Barça. No obstant això, la seva fragilitat física ha portat a Flick a donar-li més descansos, ja que no sempre pot suportar tants minuts seguits.

El futur del Barça: reforçar els laterals

De cara a la pròxima temporada, el principal objectiu del FC Barcelona és reforçar ambdós costats de la rereguarda culé, dues posicions clau per a l'esquema de Flick. Encara que Koundé i Balde han mostrat un nivell alt, el club sap que necessita profunditat en aquesta zona per afrontar un calendari tan exigent. Héctor Fort i Gerard Martín, els teòrics suplents, estan a anys llum dels titulars.

Sens dubte, la competència interna serà fonamental per mantenir el rendiment durant tota la temporada. Per això, Deco, director esportiu del FC Barcelona, s'ha centrat a localitzar els millors reforços per a ambdós laterals. I els ha trobat al Mònaco.

El 2x1 del Mònaco: Vanderson i Caio Henrique

Una de les opcions més interessants que està explorant el Barça per ajudar Koundé i Balde és el fitxatge de dos jugadors del Mònaco: Vanderson i Caio Henrique.

Vanderson, carriler dret de 23 anys, ha demostrat la seva capacitat tant defensiva com ofensiva, destacant per la seva rapidesa i la seva capacitat per assistir. Seria un recanvi de molt nivell per a Koundé, encara que el seu valor de mercat complica el seu traspàs al Barça. I és que Vanderson està taxat en 20 milions.

Per la seva banda, Caio Henrique, lateral esquerre de 27 anys, ha mostrat una gran solidesa defensiva. A més, també sol aportar en atac, gràcies a la seva visió de joc i capacitat per crear ocasions. Sens dubte, complementaria perfectament les fortaleses de Balde.

Un 2x1 que aportaria qualitat i fons d'armari

El fitxatge de Vanderson i Caio Henrique podria ser una excel·lent opció per al Barça per crear una rotació de qualitat en els laterals. Amb Koundé i Balde com a titulars, els dos jugadors del Mònaco podrien aportar fons d'armari i donar-los descans quan sigui necessari.

Per tant, el Barça buscaria la seva incorporació al mercat d'estiu, aprofitant així l'oportunitat d'incorporar dos laterals de qualitat que serien claus per als plans de Flick.