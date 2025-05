Sorpresa! Destí inesperat per a Ansu Fati: 'El seu pròxim equip és...'

No està tenint una temporada fàcil el canterà de La Masia després de la seva cessió més que discreta al Brighton anglès. Ansu va regressar a Barcelona amb la il·lusió de partir de zero en la pretemporada i guanyar-se la confiança del nou tècnic. Res més lluny de la realitat, una nova lesió va condemnar el canterà a quedar-se sense gira americana.

Les contínues lesions d'Ansu Fati han llastrat la seva carrera futbolística i la seva confiança en si mateix. No obstant això, Hansi Flick va decidir que el davanter portés una posada a punt personalitzada per recuperar la millor versió de l'atacant. Semblava que Ansu podria tornar a comptar per a l'equip però no ha estat així, Flick amb prou feines li ha donat minuts de joc.

Ansu Fati només ha disputat 253 minuts de temps real en els 10 partits en què ha intervingut. És el futbolista menys utilitzat de tota la plantilla blaugrana, cosa que demostra la poca fe de Flick en el jugador. És evident que la sortida del davanter és només qüestió de temps i sembla molt factible que Ansu acabi deixant el club aquest mateix estiu.

Ansu Fati, farà les maletes a l'estiu

La direcció esportiva del Barça fa mesos que està planificant la nova plantilla de cara a la pròxima temporada. Per poder dur a terme una sèrie de fitxatges objectiu, el club ha de prioritzar abans les sortides per alliberar massa salarial. Ansu Fati sembla tenir tots els números per ser una de les primeres baixes de cara a l'estiu.

En el passat mercat d'hivern ja havia sonat el seu nom per sortir en qualitat de cedit i gaudir de minuts. Per diverses raons, no es va acabar materialitzant la seva sortida i el davanter va romandre a la primera plantilla del Barça. Això sí, el seu protagonisme ha quedat en testimonial sense aportar pràcticament res a l'equip.

El destí d'Ansu Fati

El Barça confia a trobar una sortida aquest estiu al jugador, el seu alt salari, uns 12M bruts per temporada, són un problema important per a les finances del club. Poc probable sembla que algun club pugui apostar per un fitxatge en propietat veient els pocs minuts disputats. El Barça acceptaria una cessió on el club de destí pugui, almenys, pagar la meitat del seu alt salari.

En les últimes setmanes, informacions procedents de Portugal indiquen que tant Sporting de Lisboa com Porto poden estar interessats. Els de Lisboa tenen plaça assegurada per a Champions i pot ser un as que jugui al seu favor. A més, davant la molt probable sortida del seu davanter estrella Viktor Gyökeres, l'equip lisboeta aposta per reforçar la seva línia atacant.