Joan Laporta ha aconseguit tornar l'estabilitat institucional al Barça després d'anys realment molt complicats. Laporta, que va reprendre el càrrec el 2021, està sent peça clau en el club en la seva reconstrucció i en els èxits presents. A nivell esportiu, l'equip ha tornat a la senda victoriosa i a realitzar un joc que enamora l'afició.

Joan Laporta ha aconseguit amb el seu esforç i dedicació tornar l'orgull a l'afició blaugrana que torna a vibrar com mai amb el seu equip. Sense la seva figura, és impensable imaginar l'arribada del tècnic alemany Hansi Flick que ha ressuscitat el Barça. Una vegada més i com ja va demostrar en el passat, Joan Laporta es converteix en la figura ideal per presidir el Barça.

D'altra banda, un dels actius de l'equip que mereix un reconeixement per tota la feina realitzada és el davanter Lewandowski. L'ariet polonès, un dels millors de la història del futbol, va acabar acceptant unir-se al Barça per afrontar els seus últims anys de carrera. Lluny de venir a retirar-se, als seus 36 anys està mantenint un ritme i nivell elevadíssim difícil d'imaginar.

Els números de Lewandowski aquesta temporada

Robert Lewandowski ha disputat aquesta temporada 48 encontres on ha aconseguit anotar la xifra estimable de 40 gols i donar 3 assistències. Números a l'abast només dels millors davanters, les eleccions de 2026 decidiran segurament el seu futur. El davanter polonès té contracte precisament fins al juny 2026 any en què es disputaran les noves eleccions a la presidència culé.

Aquestes eleccions poden representar l'adeu entre el president Joan Laporta i l'ariet polonès. Encara que el president actual pugui ser clar favorit a guanyar les eleccions una vegada més, no es descarta que es pugui produir alguna sorpresa. Julián Alvarez, davanter centre de l'Atlético de Madrid, podria ser el fitxatge reclam d'alguna de les candidatures que es presentin el 2026.

L'adeu de Robert Lewandowski

L'ariet polonès complirà aquest estiu 37 anys i és evident que els anys no passen en va. La direcció esportiva del Barça fa temps que treballa en el fitxatge d'un davanter mediàtic de gran nivell per substituir el polonès a mitjà termini. És possible que el fitxatge s'acabi ajornant de cara a les pròximes eleccions de 2026.

En tot cas, Robert Lewandowski tindrà una temporada més per demostrar que continua sent un dels millors malgrat l'edat. El davanter polonès està sent una de les peces claus en els èxits de l'onze de Hansi Flick. Els seus gols l'avalen, han portat l'equip a guanyar 2 títols i poden acabar certificant la Lliga i la Champions en una temporada històrica.