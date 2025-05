És oficial, Raphinha rep la millor notícia possible: Inzaghi s'assabenta i tem el pitjor

El pròxim dimarts 6 de maig tindrà lloc el partit de tornada de les semifinals de la Champions entre l'Inter de Milà i el Barça a l'estadi Giuseppe Meazza. Un partit transcendental per a ambdós equips que es juguen una gran part de la temporada en aquest encontre. Després d'un partit d'anada vibrant i sorprenent amb empat a 3 gols, els dos equips sortiran a guanyar per poder arribar a la final.

Es preveu un partit molt emocionant, no apte per a cardíacs on els dos entrenadors intentaran realitzar un plantejament encertat. La idea és maximitzar els seus punts forts minimitzant els del rival, Inzaghi té clar que gran part de les seves possibilitats passen per frenar a Lamine Yamal. El de La Masia va fer un encontre perfecte i va portar la defensa neroazzurra al límit del col·lapse.

El talentós extrem va meravellar amb totes les seves accions, Lamine sap perfectament que bona part de les possibilitats d'assolir la final passen per les seves botes. Un altre dels grans protagonistes, estarà a l'altra banda, Raphinha està realitzant una excel·lent temporada i està signant números de Bota d'Or. En el partit a l'Olímpic també va ser vital anotant un gol estratosfèric que igualava novament la contesa.

Alejandro Balde, el gran absent

El lateral esquerre del Barça va ser una de les notables absències de l'equip en el partit d'anada de les semifinals. Cert és que l'extrem carioca va notar a faltar Alejandro Balde a la banda esquerra on conformen una gran societat. En les últimes setmanes, el rendiment de Raphinha havia baixat fruit del cansament i la poca rotació que ha tingut el futbolista al llarg de la temporada.

Alejandro Balde està treballant dur per poder estar en la gran cita del dimarts vinent a Milà. Sens dubte, la presència de Balde al lateral esquerre, serà una gran notícia per a Raphinha, l'entesa entre ambdós al terreny de joc és total. Balde és un altre dels futbolistes que està signant una magnífica temporada i s'ha convertit en indiscutible en l'esquema de Hansi Flick.

Balde apunta a titular a Milà

La tornada d'Alejandro Balde serà decisiva per poder cobrir les espatlles a Raphinha i no hagi de treballar tant en defensa. Hansi Flick necessita al brasiler fresc a la punta de l'atac per fer el màxim dany possible a la defensa italiana. S'espera que aquest divendres, el lateral esquerre del Barça, rebi definitivament l'alta mèdica.

Balde s'ha perdut diversos encontres des del 12 abril on va caure lesionat al bíceps femoral de la seva cama esquerra. Balde ha participat en aquesta temporada en 43 encontres signant un gol i repartint 10 assistències. La seva participació és bàsica en l'esquema de joc del tècnic alemany que celebra efusivament la seva tornada a l'equip.