Sorpresa, del Barça al Manchester United: Joan Laporta obre les portes, no el vol

Joan Laporta és conegut per ser un president que no tem prendre decisions complicades. Al llarg del seu mandat, ha demostrat que la seva prioritat és sempre el benestar i el futur del FC Barcelona. No obstant això, algunes de les seves decisions poden resultar sorprenents, i l'última en aquesta línia ha deixat a més d'un amb la boca oberta.

Encara que Deco i Hansi Flick tenen la veu cantant pel que fa a la composició de la plantilla, Joan Laporta també juga un paper fonamental en les decisions clau. L'estiu passat, per exemple, Laporta va ser qui va decidir donar el vistiplau a l'arribada de Flick. Ara, amb el mercat de fitxatges cada vegada més a prop, el president culé ha tornat a sorprendre amb una decisió que podria marcar el futur immediat del club.

Joan Laporta ho té clar: "Que se'n vagi al Manchester United"

En aquesta ocasió, el protagonista de l'última decisió de Joan Laporta és Jesús Rodríguez, la gran joia del Betis i un dels futbolistes més cobejats del futbol espanyol.

Malgrat que el Barça havia mostrat interès en el seu fitxatge, Joan Laporta ha decidit que no el vol al Camp Nou. La raó principal d'aquesta decisió està relacionada amb l'aspecte econòmic. Jesús Rodríguez, amb el seu talent i capacitat de desequilibri, encaixa en les necessitats de Flick, però la seva alta clàusula de rescissió, que ascendeix a 50 milions, ha estat un factor determinant.

El FC Barcelona, amb les seves limitacions econòmiques, ha decidit retirar-se de la pugna per Jesús Rodríguez a causa de la impossibilitat d'afrontar tal desemborsament. D'altra banda, el Manchester United, amb una major capacitat econòmica, ha mostrat gran interès en fitxar el jove extrem i està disposat a abonar la clàusula de rescissió al complet. Així, sembla que el futur de Jesús Rodríguez estarà a la Premier League, i el seu traspàs al Manchester United es perfila com gairebé definitiu.

A menys que ocorri una sorpresa majúscula, Joan Laporta ha decidit obrir-li les portes a Jesús Rodríguez, qui se n'anirà al Manchester United. Aquest moviment és un clar exemple de com Laporta no dubta a prendre decisions difícils, encara que en aquest cas, molts es preguntaran si ha deixat escapar una gran perla. Laporta ha prioritzat l'equilibri econòmic i la planificació d'una plantilla competitiva per a la pròxima temporada, i Jesús Rodríguez, pel que sembla, no formarà part d'aquesta equació.