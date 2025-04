Dean Huijsen no és l'elegit, nou soci per a Raúl Asencio: 'Serà l'únic fitxatge'

Raúl Asencio ha irromput al Real Madrid en un moment de màxima necessitat. El canterà, que va començar la temporada amb poques expectatives, ha sorprès tothom amb el seu rendiment. Enmig de la crisi de lesions que va afectar la plantilla, Asencio s'ha presentat com una solució temporal però efectiva.

Encara que ha demostrat tenir un gran nivell, la realitat és que encara és jove i necessita ser acompanyat de jugadors experimentats per seguir creixent. Aquest any, Raúl Asencio ha complert el seu paper amb escreix, però se sap que, per comandar la defensa del Real Madrid en el futur, ha d'estar millor rodejat. És per això que Florentino Pérez ja valora incorporar un nou defensor, encara que això sí, el gran favorit, Dean Huijsen, no serà l'escollit.

Militao, Carvajal i Joan Martínez, primers reforços

De cara a la pròxima temporada, més enllà dels fitxatges, el Real Madrid espera recuperar diversos dels seus pilars defensius. Éder Militao i Dani Carvajal, dos dels jugadors més importants en la defensa, haurien d'estar completament recuperats de les seves respectives dolences. Això donarà més solidesa al bloc defensiu i permetrà que Raúl Asencio jugui en una defensa més equilibrada.

A més, el club continua apostant per la seva pedrera, i Joan Martínez, una de les perles més prometedores de 'La Fábrica', ascendirà al primer equip. Amb 18 anys, Joan ha impressionat per la seva maduresa i la seva capacitat per jugar al més alt nivell. La seva presència en la defensa oferirà més opcions i permetrà que Raúl Asencio es beneficiï de la competència sana en la defensa.

La decisió de Florentino Pérez: Dean Huijsen descartat

Amb el retorn de Militao i Carvajal, més la incorporació de Joan Martínez, Florentino Pérez ha decidit no fitxar Dean Huijsen aquest estiu.

Encara que el central del Bournemouth és una joia europea, el president del Real Madrid considera que, amb Alaba, Rüdiger, Militao, Asencio i Martínez, la defensa està ben coberta. Per això, Florentino Pérez ha optat per no invertir en un nou central, centrant els seus esforços en altres reforços més necessaris.

Trent Alexander-Arnold, el fitxatge de la temporada

D'altra banda, la necessitat de reforçar el lateral dret davant la sortida de Lucas Vázquez ha portat Florentino Pérez a prendre la decisió de fitxar Trent Alexander-Arnold.

El defensor anglès del Liverpool arribarà gratis a l'estiu, després del final del seu contracte amb el club anglès. Trent Alexander-Arnold es convertirà en el nou soci de Raúl Asencio al lateral dret, cosa que donarà al Real Madrid una gran opció en aquesta banda. La gairebé imminent marxa de Lucas Vázquez, obre la porta a l'arribada de l'anglès, que serà l'únic fitxatge blanc important en aquesta finestra.

El Real Madrid confia en la seva defensa per a la pròxima temporada, amb Asencio, Militao, Carvajal, Alaba i Martínez com a peces clau. A més, considera que amb el fitxatge d'Alexander-Arnold és suficient per reforçar la defensa. Huijsen haurà d'esperar.