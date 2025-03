Sorpresa, Dani Olmo no tanca la porta al rival nº1 del Barça: 'El 8 d'abril...'

Dani Olmo és un dels mitjapuntes més cotitzats del mercat en el panorama actual i el Barça té la sort de comptar amb ell. Format a les inferiors del conjunt català, va haver de posar rumb a Croàcia sent un adolescent per intentar fer-se un lloc a l'elit. Finalment, després de superar molts obstacles, ho ha aconseguit, però la seva arribada al Camp Nou també ha estat marcada pels problemes.

El Barça ha hagut de fer malabars per formalitzar la inscripció de Dani Olmo, que ha estat, segurament, la més difícil de la història. L'atacant va posar molt de la seva part per tornar a la que havia estat casa seva, però el Fair Play del club jugava en contra. Ara, tot es podria torçar i el 8 d'abril serà el dia en què sabrem el que passarà.

El futur de Dani Olmo, en joc

El curs passat, Dani Olmo va tancar una gran temporada al Leipzig i diversos dels grans d'Europa van preguntar per ell. La seva Eurocopa, que també va ser boníssima, va acabar de situar-lo en el més alt del futbol mundial. Després d'això va arribar al Barça, on s'ha assentat com un pilar important per al vestidor culé.

L'únic problema de Dani Olmo és el tema de la seva inscripció. El seu fitxatge pel Barça va ser una mica polèmic, ja que Javier Tebas va posar tot de la seva part perquè no se l'inscrigués. Per sort per als culés, la directiva va presentar tots els papers requerits abans de l'hora límit i el CSD va concedir la cautelar.

No obstant això, el pròxim 8 d'abril és el dia límit per conèixer la resolució definitiva: aquell dia sabrem definitivament si podrà o no jugar el que queda de temporada. El Barça va obtenir ingressos considerables per la venda dels palaus VIP i altres contractes. Tot i així, el 8 d'abril tot podria canviar i Dani Olmo ho sap.

Dani Olmo no descarta sortir si no pot jugar

Dani Olmo, qui porta 7 gols i 5 assistències en 26 partits, podria sortir totalment gratis si la resolució del CSD no és favorable. El Bayern Munic, qui ja va lluitar per ell l'estiu passat, està en alerta. De fet, fa uns mesos li van preguntar al seu director esportiu, Max Eberl, pel mitjapunta culé i la seva resposta va ser molt clara.

Max Eberl va parlar de si Dani Olmo era una opció i la seva resposta no va deixar lloc a dubtes. Va comentar que és una situació que el Bayern Munic ha de controlar i va finalitzar responent a la pregunta de si és bon jugador dient que "si dic que no, quedaria malament". Sens dubte, el Bayern podria ser la destinació favorita d'Olmo si decideix sortir del Barça.

I és que, l'estiu passat, just abans d'anunciar el seu retorn a la Ciutat Comtal, el Bayern Munic va estar molt a prop de tancar el seu traspàs. No obstant això, el desig del '20' de tornar a casa i jugar al Camp Nou va ser determinant. Ara el tema de la seva inscripció podria canviar-ho tot.