Missatge emotiu de Dani Olmo a Carles Miñarro a les seves xarxes: 'Difícil de...'

Dani Olmo segurament sigui dels més afectats després de la mort de Carles Miñarro, el doctor del FC Barcelona que ha perdut la vida aquesta mateixa tarda de manera sobtada. La notícia s'ha conegut pocs minuts abans del partit que havia de disputar el club català contra Osasuna a Montjuïc, provocant la suspensió del mateix quan quedaven 20 minuts. Des de llavors, les reaccions no han parat d'arribar i l'última ha estat la del migcampista.

Recordem que Dani Olmo i Carles Miñarro han estat dues de les cares noves que s'han unit a la plantilla del FC Barcelona per a aquesta nova temporada. L'ex del Leipzig va aterrar a la Ciutat Comtal previ pagament de 55M al Leipzig, mentre que el reputat doctor s'unia al staff de Flick per aportar la seva experiència. Tots dos s'havien integrat perfectament en la dinàmica i, per coses del destí, havien passat molt de temps junts durant els últims mesos.

Dani Olmo s'acomiada de Carles Miñarro a les seves xarxes socials

Dani Olmo ha estat lesionat un bon tram de la temporada i Carles Miñarro ha estat un dels seus grans suports. En total, el '20' del Barça s'ha perdut 13 partits aquesta temporada, acumulant més de 50 dies de baixa. I, en aquest temps, la seva relació s'ha enfortit tal com Olmo ha expressat a les seves xarxes socials.

"Difícil de creure i acceptar tot el que ha passat. Carles, moltes gràcies per tot el que m'has ajudat, no només aquest any, sinó, al llarg de tota la meva carrera. Se't trobarà molt a faltar, i la teva persona serà sempre recordada en els nostres cors, i en el de la meva família. DEP Doc"

Sens dubte, un missatge carregat d'emotivitat per part de Dani Olmo, que ha recordat Carles Miñarro com una persona molt propera a ell.

Els detalls de la mort de Carles Miñarro

Carles Miñarro ha mort aquesta mateixa tarda a l'hotel Meliá Pedralbes on estava concentrat amb la resta de l'equip. Aquest mateix matí, segons han informat diversos mitjans, el doctor ha acompanyat els futbolistes en la seva rutina habitual. I ha estat aquesta tarda quan ha saltat la notícia.

S'ha fet oficial 20 minuts abans del partit, quan Joan Laporta ha baixat al vestidor del Barça per donar a conèixer el que havia passat. Els jugadors, en xoc, han demanat ajornar el partit. Ara tocarà esperar per conèixer més detalls.