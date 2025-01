Sorpresa al Barça-Atalanta, Deco li diu a Joan Laporta: 'M'agrada...'

Nit de Champions League màgica, divuit partits al mateix temps en una jornada per al gaudi i les sorpreses. La classificació està al roig viu i cada gol pot modificar dràsticament les esperances d'uns i altres. Però d'entre tots els compromisos destaca, sens dubte, el Barça-Atalanta: dos pesos pesants d'Europa cara a cara.

Aquesta nit, Hansi Flick no s'ha guardat res tot i tenir assegurada la classificació. Szczesny, com ja va desvelar el tècnic alemany, ha estat el titular a la meta culé; mentre que en defensa l'únic que ha descansat ha estat Pau Cubarsí. A la medul·lar, Gavi, Pedri i De Jong (quins tres); mentre que a la punta d'atac s'ha tornat a ajuntar el trident de luxe amb Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal.

La primera meitat ha estat molt entretinguda, amb ocasions per als dos costats, però amb el Barça gairebé sempre dominant. Ara bé, des de la graderia, Deco i Joan Laporta segur que han estat seguint un dels seus objectius per al mercat de fitxatges. Juga, precisament, a l'Atalanta i es mou amb molt dinamisme a la zona defensiva del centre del camp; un perfil que Flick no té.

Deco i Joan Laporta treuen la lupa

Els primers instants del Barça-Atalanta han demostrat que els italians no han vingut a la Ciutat Comtal de passeig. Han tingut diverses arribades perilloses, mentre que al costat local, Lamine Yamal ha tornat a deixar els seus detalls de màgia. Però un dels més destacats ha estat Éderson dos Santos, migcampista brasiler de 25 anys i 50 milions de valor de mercat.

Avui, davant el Barça, Éderson ha comparegut formant el doble pivot juntament amb De Roon, el capità. Junts han format una parella realment poderosa que ha estat capaç de col·locar l'Atalanta al més alt de la Serie A. Ja són diverses temporades entrant en competicions europees, i part de culpa la tenen ells dos.

Tanmateix, tot i que De Roon també és bon jugador, Deco i Joan Laporta tenen en el punt de mira a Éderson. En concret, el director esportiu té molt bons informes i no dubtarà a intentar el seu fitxatge si es presenta l'oportunitat. Evidentment, 50 milions ara mateix suposen un esforç extra que el Barça no pot permetre's.

Éderson ha deixat bons detalls aquesta nit en els primers 45 minuts del Barça-Atalanta. Ha recuperat diverses vegades l'esfèric en zones compromeses i també s'ha deixat veure en fase de construcció. Sens dubte, encaixaria perfectament en l'esquema de Flick; Deco i Joan Laporta el vigilen de prop.