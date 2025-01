Penedit d'escoltar Carlo Ancelotti, ja té data per marxar: acord total

El Real Madrid travessa un període de reflexió després de caure per 5-2 davant el FC Barcelona a la final de la Supercopa d'Espanya. Aquest resultat ha deixat l'equip blanc molt tocat, tant en l'ànim com en l'esportiu. La necessitat de reaccionar és evident i Carlo Ancelotti té ara el repte de capgirar una situació que ha generat preocupació en l'entorn madridista.

L'impacte d'aquesta derrota ha estat especialment dur per als jugadors menys habituals, que veuen encara més complicat guanyar-se un lloc després del que ha passat. Entre ells, Endrick, la jove promesa brasilera, ha estat un dels més afectats. Després de setmanes d'incertesa, el davanter ha pres la decisió de sortir i ja ha rebut la resposta de la directiva.

Endrick, en cerca de més minuts

Endrick va arribar al Real Madrid com un dels fitxatges més prometedors, però la seva adaptació no ha estat fàcil. Malgrat el seu talent, el jove talent ha comptat amb pocs minuts i no ha aconseguit convèncer Carlo Ancelotti en els moments clau. La derrota davant el FC Barcelona ha estat un punt d'inflexió per al brasiler, que ha decidit fer un pas endavant.

Segons fonts properes, Endrick ha preguntat a Carlo Ancelotti si podia sortir al gener, però la resposta ha estat negativa. El jugador considera que necessita més temps de joc per desenvolupar tot el seu potencial i que una cessió a un altre equip seria la millor solució. No obstant això, haurà d'esperar, ja que el club blanc no li permetrà fer les maletes fins que acabi la temporada.

Un pacte pel futur de Endrick

La decisió de Endrick no implica un distanciament amb el Real Madrid, sinó tot el contrari. Tant el jugador com el club estan alineats perquè el brasiler es converteixi en una peça clau per al futur del Real Madrid. La cessió seria una oportunitat perquè guanyi experiència i torni més preparat per triomfar al nou Bernabéu, però no serà al gener.

És per això que des de la cúpula del Real Madrid han acordat amb Endrick la seva sortida per al pròxim estiu. Ara és impossible, però si Carlo Ancelotti es queda una temporada més, l'ariet carioca podrà marxar cedit en cerca de minuts de qualitat. Una decisió consensuada per totes les parts implicades.

No obstant això, de moment i fins a final de temporada, el futur de Endrick no pinta bé. Carlo Ancelotti compta amb Mbappé, Vinícius i Rodrygo, així que sembla complicat que Endrick es coli en els seus plans. Li tocarà esperar que acabi la temporada abans de pensar en el seu nou destí, que podria estar en algun club de LaLiga.