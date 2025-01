Sorpresa en el Barça: lluvia de millones por Pau Cubarsí, Íñigo Martínez sale ganando

El Barça vive un momento dulce tras muchos días pendientes de las noticias que llegaban sobre el caso Dani Olmo. El '20' ya puede jugar tras la respuesta favorable del CSD, así que ahora la directiva del club catalán tiene tiempo para centrarse en otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, lo que está sucediendo con Pau Cubarsí.

El jovencísimo central debutó el curso pasado con Xavi en Copa del Rey y desde entonces no ha salido del once inicial. Su madurez, calidad defensiva y fortaleza física han provocado que Flick no tenga más remedio que colocarlo de inicio en todos los partidos. Ahora mismo, pese a la cantidad de centrales con los que cuenta el Barça, Pau Cubarsí es el número uno, el único indiscutible.

Sin embargo, el gran nivel mostrado por Pau Cubarsí también tiene puntos negativos. Sí, porque sus actuaciones han despertado mucho interés en la Premier League y el Barça ya ha recibido la primera oferta para dejarlo salir. Una decisión complicada y que beneficiaría, directamente, a Íñigo Martínez, quien tras la vuelta de Araújo y Christensen está al borde de la suplencia.

Primera oferta por Pau Cubarsí

El Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, ha puesto el foco en Pau Cubarsí. El central, indiscutible para Hansi Flick, se ha convertido en objetivo prioritario de los ‘Skyblue’. Los ingleses necesitan refuerzos para este mercado de enero y el crack criado en La Masía es el gran deseado.

Pep Guardiola está convencido de que Pau Cubarsí es el refuerzo que necesita para fortalecer la zaga del Manchester City. A sus 17 años, el catalán ha demostrado un nivel extraordinario, ganándose un puesto fijo en los planes de Flick. Su madurez, liderazgo y capacidad para anticiparse lo convierten en una de las mayores joyas de La Masía.

El interés del Manchester City no es nuevo, pero en las últimas semanas ha ganado fuerza. Según apuntan desde El Nacional, Pep Guardiola ha pedido a la directiva del City que acelere las negociaciones para intentar cerrar el fichaje en este mercado de invierno. Los ingleses estarían dispuestos a poner sobre la mesa 80 millones, una cantidad difícil de rechazar para un Barça en crisis.

La oferta del Manchester City por Pau Cubarsí

Para el Barça, la posible salida de Pau Cubarsí supondría un golpe deportivo y estratégico. El central no solo es una pieza clave en la defensa actual, sino también una apuesta a largo plazo del club. Joan Laporta es consciente de la importancia de retener al jugador, pero la delicada situación financiera del club podría complicar las cosas.

Pep Guardiola es consicente de ello y ya ha pedido al Manchester City que envíe una oferta de 80 millones por Pau Cubarsí. Cantidad que dobla su valor actual de mercado y a la que el Barça difícilmente podría negarse. Veremos qué sucede.