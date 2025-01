Oficial, Florentino ajuda l'RCD Espanyol: se'n va gratis del Real Madrid cap a Cornellà

Florentino Pérez continua demostrant que La Fàbrica del Real Madrid és una de les seves majors fonts d'ingressos. En els últims anys, el club blanc ha ingressat més de 200 milions d'euros gràcies a la venda de jugadors formats en la seva cantera. Una estratègia que no només reforça les seves arques, sinó que també col·loca els seus canterans en equips d'alt nivell.

L'últim moviment ha estat el de Pablo Ramón. El defensa de 23 anys ha posat rumb al RCD Espanyol en una operació que, encara que no deixa un ingrés immediat, té un clar component estratègic per al conjunt blanc. Una decisió de Florentino Pérez que, dins d'uns anys, podria donar els seus fruits.

Pablo Ramón, un talent a la recerca de continuïtat

Format a La Fàbrica, Pablo Ramón ha estat un jugador prometedor des dels seus primers passos en el filial blanc. La seva capacitat per liderar la defensa i la seva versatilitat han cridat l'atenció de diversos equips, encara que no va aconseguir consolidar-se en el primer equip blanc. El curs passat va estar cedit al Mirandés, però una lesió va frenar la seva progressió, i ara se'n va gratis al RCD Espanyol.

El traspàs a l'Espanyol representa una oportunitat perquè el defensa tingui continuïtat en un entorn competitiu. Als seus 23 anys, Pablo Ramón busca afiançar-se a LaLiga, i l'equip perico li ofereix un projecte on podrà créixer i demostrar el seu valor. A més, el RCD Espanyol reforça la seva defensa amb un jugador format en una de les millors canteres del món.

Una operació amb vistes al futur

Encara que l'operació es va tancar a cost zero, el Real Madrid no perd de vista els possibles guanys futurs. Florentino Pérez ha decidit conservar el 50% dels drets econòmics de Pablo Ramón, cosa que li permetrà beneficiar-se d'una futura venda o del seu rendiment esportiu.

Aquest model de traspassos s'ha convertit en una pràctica habitual per a Florentino Pérez. Mantenir una participació en els drets dels seus canterans permet al club continuar obtenint ingressos mentre impulsa la carrera dels jugadors formats a Valdebebas. Una estratègia que combina benefici econòmic i aposta pel talent jove.

La Fàbrica, una mina d'or per al Real Madrid

El cas de Pablo Ramón és un exemple més de com el Real Madrid treu partit de la seva cantera. La Fàbrica no només és una font de talent, sinó també una eina per generar ingressos i mantenir el club en l'elit financera.

Amb més de 200 milions ingressats en els últims anys gràcies a jugadors formats a Valdebebas, el Madrid continua demostrant que la seva cantera és un actiu estratègic. La sortida de Pablo Ramón reforça aquesta dinàmica, consolidant La Fàbrica com una de les millors escoles de futbol del món.