El Barça guanya al Valladolid, però Flick ho deixa clar: 'No jugaràs la Champions'

Hansi Flick, una vegada més, ha demostrat les seves dots d'entrenador de primer nivell per capgirar un partit que s'havia posat molt costa amunt. El Valladolid, sense res a perdre, ha començat amb les revolucions al màxim i ha aconseguit posar-se per davant en el marcador. No obstant això, Flick ha agitat la vareta màgica al descans i ha capgirat la situació per aconseguir una valuosa victòria per 1 a 2.

El Barça s'ha presentat a l'Estadi de Zorrilla amb rotacions massives pensant en el compromís del pròxim dimarts davant l'Inter de Milà. La tornada de les semifinals de la Champions League ocupa gran part de l'atenció de Hansi Flick tal com ha demostrat la seva alineació d'aquesta nit. Cubarsí i Ferran s'han quedat a la banqueta, mentre que altres menys habituals com Ansu Fati han tingut la seva oportunitat.

Flick pren decisions després del Valladolid-Barça

El tram decisiu de la temporada ja és aquí i Hansi Flick necessita dosificar esforços al màxim per competir per tots els títols en joc. La Lliga i la Champions League encara estan a l'aire, així que el marge d'error es redueix al mínim. És per això que, després de la victòria d'aquesta nit, Flick ha de prendre decisions.

Per exemple, Héctor Fort ha tornat a demostrar que té nivell suficient per suplir Koundé davant una situació d'emergència. Pau Víctor també ha deixat bones sensacions amb la seva constant mobilitat. No obstant això, Ansu Fati ha tornat a desil·lusionar l'afició culer, i en especial a Hansi Flick.

Ansu Fati deixa escapar el tren

Ansu Fati tenia una oportunitat d'or per demostrar que pot tenir més minuts al Barça. Hansi Flick l'ha col·locat com a titular en la posició que normalment ocupa Raphinha, acompanyant Pau Víctor i amb gran pes en l'esquema de l'equip culer. Però la realitat és que la seva actuació ha estat força dolenta, tant que ha estat substituït al descans.

Ansu Fati s'ha mostrat força apàtic en línies generals, amb falta de mobilitat i amb poca il·lusió per demostrar. Dani Rodríguez, que debutava aquesta nit, s'ha mostrat molt més incisiu que Ansu i ha causat molt més perill. Està clar que el '10' del Barça està molt lluny del nivell necessari per a la gran nit de Champions del pròxim dimarts, Hansi Flick ja no té dubtes.