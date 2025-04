Sorpresa, l'amic de Fede Valverde sona per al Barça: Marc Casadó haurà de marxar

La direcció esportiva del Barça encapçalada per Deco segueix pentinant el mercat a la recerca de grans oportunitats. Hansi Flick ja ha plantejat les demarcacions on precisa de reforços i Deco té diverses alternatives en els llocs demandats. En aquest sentit, el portuguès està seguint les evolucions de l'amic del madridista Fede Valverde.

Si s'acaba produint el fitxatge, podria condemnar a la gran revelació de la temporada, el canterà Marc Casadó. El de La Masia està en procés de recuperació de la seva lesió de ruptura parcial del lligament i ja ha començat a trepitjar la gespa. El canterà, després d'unes setmanes d'inactivitat, va fent passos de gegant en la seva recuperació i està il·lusionat per poder tornar a la competició el més aviat possible.

Tanmateix, no ho tindrà fàcil, Frenkie De Jong sembla que ha arribat per quedar-se en l'onze i té la confiança total de Flick. Marc Bernal també es presumeix que estarà per davant de Casadó una vegada estigui plenament recuperat. Per complicar encara més les coses, el Barça està valorant el fitxatge de l'amic de Fede Valverde, l'uruguaià del Tottenham, Rodrigo Bentancur.

La temporada de Marc Casadó

El migcampista de 21 anys ha emergit com una de les grans promeses del futbol espanyol consolidant-se en l'esquema de Hansi Flick. El canterà ha format una gran parella amb Pedri fent al canari fins i tot millor amb la seva feina. La seva capacitat per distribuir la pilota, combinar en el joc i aportar tant en defensa com en atac, l'han convertit en peça important de l'equip.

Marc Casadó ha mostrat una gran maduresa malgrat la seva edat i li ha servit per rebre la trucada de la selecció absoluta. Tanmateix, amb la recuperació de Frenkie De Jong, Hansi Flick l'ha relegat a la banqueta en més d'una ocasió. L'internacional neerlandès ha anat entrant en els plans de Flick i el seu bon fer i rendiment l'han mantingut en l'onze.

Incertesa en el futur de Marc Casadó

La tornada de Frenkie De Jong, després de la seva lesió, ha restat protagonisme a Marc Casadó, i la seva lesió, li ha acabat de complicar les coses. Marc Casadó va renovar el curs passat el seu contracte amb el Barça fins al juny 2028 amb una clàusula de 100M. El seu futur és cada vegada més incert des que s'ha sabut que el Barça podria estar disposat a fitxar a Rodrigo Bentancur.

El migcampista del Tottenham de 27 anys té contracte amb els anglesos fins al juny 2026 i s'haurien iniciat les primeres preses de contacte. Encara que el Barça té molta competència a la medul·lar, la majoria de perfils són de caràcter creatiu i ofensius. Hansi Flick estaria interessat en un mig de perfil més defensiu capaç d'oferir solidesa i treball sense pilota.

Bentancur destaca per la seva capacitat de distribuir la pilota, incorporar-se a l'atac amb criteri i especialment per la seva intensitat i agressivitat defensiva. És un futbolista polivalent, de bon desplegament físic i capacitat per a la recuperació de pilotes. Aquesta temporada, amb el Tottenham ha disputat 37 partits, 2489 minuts efectius de joc efectiu on ha anotat 2 gols i ha donat 1 assistència.