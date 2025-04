És millor que Arda Güler, Florentino dona l'OK al seu fitxatge: Jugarà al Bernabéu

L'actual temporada del Real Madrid ha deixat moltes incògnites, i un dels jugadors que ha estat constantment al centre de les crítiques és Arda Güler. Tot i les grans expectatives posades en ell, el migcampista turc no ha aconseguit rendir com s'esperava des de la seva arribada. Amb l'equip necessitat de peces clau, Arda Güler no ha aconseguit destacar a causa de les poques oportunitats proporcionades per Carlo Ancelotti.

Arda Güler i la seva decebedora temporada

Arda Güler no ha aconseguit adaptar-se com s'esperava en la seva segona temporada al Real Madrid. Tot i el seu talent, el seu rendiment ha estat inconsistent i no ha aconseguit destacar en cap moment. Les seves xifres ho demostren: només acumula 3 gols i 7 assistències aquest curs.

La competència en l'atac del Real Madrid no ha estat senzilla, cosa que ha dificultat la seva adaptació. Arda Güler no ha aconseguit ser una peça fixa en l'onze titular i, segons experts i fins i tot aficionats, això podria marcar el seu futur al club blanc. Si no aconsegueix mostrar la seva qualitat, és probable que el club decideixi cedir-lo o vendre'l.

Arda Güler tindrà més competència

El futur d'Arda Güler es complica encara més amb el retorn de Nico Paz al Real Madrid. El migcampista argentí ha tingut una destacada temporada a la Serie A, amb el Como 1907. Nico Paz ha anotat 6 gols i ha donat 7 assistències, cosa que ha impressionat Florentino Pérez.

El Real Madrid té una opció de compra per Nico Paz que executarà aquest mateix estiu. Amb només 20 anys, l'argentí ha demostrat tenir el talent necessari per brillar en el futbol europeu. Això posa encara més pressió sobre Arda Güler, qui haurà de competir amb Nico Paz per un lloc en l'elit.

Un futur incert per a Arda Güler?

La competència s'intensifica amb la tornada de Nico Paz al Real Madrid. Si Arda Güler no millora el seu rendiment, podria quedar relegat a un segon pla. No hi ha espai per a tots en els grans clubs i Arda hauria de buscar una nova oportunitat si la seva situació no canvia aviat.

El fitxatge de Nico Paz fa que la competència per minuts es torni encara més difícil. Si Arda Güler no demostra la seva qualitat, el seu futur al Barça podria estar en dubte. El pròxim estiu serà clau per al migcampista turc, qui haurà de lluitar pel seu lloc a l'equip o prendre decisions difícils sobre la seva carrera.