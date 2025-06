Ni Joselu ni Budimir, el pròxim '9' del Reial Madrid ja és aquí: el Bernabéu aplaudeix

El Real Madrid es troba reforçant totes les seves línies de cara al Mundial de Clubs que comença en pocs dies. Amb l'objectiu de garantir un rendiment òptim en totes les competicions, els blancs han tancat diverses incorporacions clau.

En defensa, Dean Huijsen i Alexander-Arnold ja s'han sumat a l'equip. A més, Álvaro Carreras, lateral del Benfica, és a prop d'aterrar al Bernabéu.

A la medul·lar, el gran desig de Xabi Alonso és Nico Paz, que tornarà al club després del seu brillant pas per Itàlia.

Reforços a la davantera

Tanmateix, la major preocupació del Real Madrid en els darrers mesos ha estat la manca d'un ‘9’ rematador. L'afició ha estat demanant insistentment l'arribada d'un davanter centre que pugui replicar el que va fer Joselu.

En aquest sentit, el favorit ha estat Ante Budimir, atacant d'Osasuna. El club havia valorat el seu fitxatge, però finalment s'ha decidit apostar per un talent de 'La Fábrica'.

Gonzalo García, el jove davanter que ha impressionat al filial, serà promogut al primer equip la pròxima temporada.

Gonzalo García i la seva oportunitat al primer equip

Gonzalo García s'ha guanyat la confiança de Xabi Alonso amb el seu rendiment excel·lent al filial, on ha marcat 25 gols en 36 partits. Aquest impressionant registre li ha valgut per ser considerat pel tècnic tolosarra.

El davanter, que té una gran capacitat per associar-se i fer gols, serà una de les peces clau a la pretemporada del Real Madrid.

Xabi Alonso li donarà l'oportunitat de demostrar la seva vàlua en els primers entrenaments i partits.

L'afició i el Bernabéu celebren la seva arribada

La decisió de Xabi Alonso ha estat rebuda amb entusiasme al Bernabéu. El públic està convençut que Gonzalo García té el que cal per fer-se un lloc a la primera plantilla i convertir-se en una de les estrelles del futur.

La gestió del talent jove ha estat un dels punts forts del Real Madrid en els darrers anys, i Gonzalo García representa la nova generació d'estrelles.

La decisió de no fitxar Budimir

Amb la promoció de Gonzalo García, el Real Madrid ha decidit no fitxar Ante Budimir.

Tot i que la seva incorporació semblava un moviment lògic, el rendiment de Gonzalo García a la cantera ha canviat les coses.

El fet de tenir un davanter de tant talent a casa ha demostrat que el Real Madrid pot mirar a la cantera.

D'aquesta manera, Gonzalo García es perfila com el futur ‘9’ del Real Madrid. El seu ascens al primer equip és una gran notícia per a l'afició, que veu en ell una oportunitat per apostar per 'La Fábrica'.

A partir de la pretemporada, el jove davanter tindrà l'oportunitat de guanyar-se un lloc a la plantilla del Real Madrid.