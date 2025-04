Confirmat, intercanvi històric entre Barça i Betis: 'Pau Víctor a canvi de...'

La temporada 2024-2025 ha estat una muntanya russa per a Pau Víctor al Barça. Malgrat les seves destacades actuacions en la pretemporada i la promesa de Hansi Flick de ser el suplent de Lewandowski, el davanter ha tingut una participació mínima en la plantilla. Amb només 245 minuts acumulats a LaLiga, Pau Víctor ha jugat només en 16 partits, sent titular en només una ocasió.

La situació de Pau Víctor es complica encara més amb la presència de Lewandowski, qui continua sent el davanter indiscutible del Barça. Només una sèrie de lesions o una baixa forma del polonès podrien obrir-li una oportunitat real al jove davanter. Davant aquest escenari, Pau Víctor ja busca un nou destí, i el Real Betis s'ha perfilat com una opció atractiva.

L'interès del Betis i el possible intercanvi

Manuel Pellegrini, tècnic del Betis, ha mostrat un interès decidit en Pau Víctor. El davanter blaugrana encaixa en el perfil de jugador que busca el tècnic xilè: jove, amb capacitat d'adaptació i fam de protagonisme. Aquest interès ha obert la porta a un possible intercanvi entre el Barça i el Betis.

El Barça, per la seva banda, busca reforçar les seves bandes de cara a la pròxima temporada. En aquest context, ha posat l'ull en Jesús Rodríguez, extrem esquerre de 19 anys del Betis. La seva habilitat per al regat, el seu desvergonyiment i la seva capacitat per desequilibrar les defenses rivals han cridat l'atenció del club català.

Jesús Rodríguez és la joia del Betis

Des del seu debut al desembre sota la direcció de Pellegrini, Jesús Rodríguez ha demostrat una maduresa i visió de joc inusuals per a la seva edat. Amb 19 anys, ha disputat 14 partits a LaLiga, destacant-se per la seva velocitat i capacitat de desbordament. El seu rendiment ha atret l'interès de grans clubs europeus, entre ells el Barça.

El Betis, conscient del valor de la seva jove estrella, ha taxat Jesús Rodríguez en 35 milions d'euros. Aquest preu elevat reflecteix el seu potencial i la competència pel seu fitxatge.

Davant la taxació de Jesús Rodríguez, el Barça podria oferir a Pau Víctor com a part del pagament, sumant una quantitat econòmica addicional per igualar els 35 milions exigits pel Betis. Aquesta operació permetria al club català reforçar el seu atac amb un extrem de qualitat, mentre que el Betis incorporaria un davanter jove amb projecció.