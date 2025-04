Oficial, Ter Stegen diu adeu al Camp Nou: Flick demana a un vell conegut del Barça

La situació sota els tres pals al Barça ha donat un gir inesperat aquesta temporada. Wojciech Szczesny, fitxat d'urgència per cobrir la baixa per lesió de Marc-André ter Stegen, ha superat totes les expectatives. Amb 22 partits sense perdre, 12 porteries a zero i una influència molt positiva al vestidor, el porter polonès s'ha consolidat com un dels titulars indiscutibles de Flick.

Mentre Szczesny brilla, Iñaki Peña ha quedat relegat a l'oblit, sense oportunitats significatives. Per la seva banda, Ter Stegen continua la seva recuperació després de la greu lesió de genoll soferta al setembre. Encara que ha tornat als entrenaments, el seu retorn a l'onze genera incertesa i molts dubtes en el cos tècnic de Flick.

Ter Stegen demana jugar: Flick respon

El porter alemany ha estat notícia recentment pel seu desig de tornar abans que acabi la temporada. En declaracions recents, Ter Stegen ha expressat la seva intenció de parlar amb Flick per valorar el seu retorn a l'onze inicial quan se senti completament recuperat. No obstant això, la seva possible reincorporació planteja un dilema, especialment a la Champions League, on la seva inclusió obligaria a desinscriure Szczesny a causa de la normativa de la UEFA.

El problema sembla que cada dia que passa és més gran, ja que Ter Stegen no vol ser el suplent. Ja va estar a punt d'anar-se'n al Manchester City quan va haver de competir amb Claudio Bravo, i ara la història podria repetir-se. I és que Flick no té la més mínima intenció de treure Szczesny de la porteria en aquests moments.

Flick i Laporta tenen un nou pla per a la porteria culé

Davant aquesta situació, la directiva del Barça, encapçalada per Joan Laporta, està considerant un canvi estratègic. La idea és mantenir Szczesny com a titular un any més i veure com respon Ter Stegen. Si l'alemany es nega a acceptar el seu rol, Flick estaria valorant portar de tornada Arnau Tenas, actual tercer porter del PSG i format a La Masia.

Arnau Tenas, de 23 anys, no ha tingut oportunitats a París i veuria amb bons ulls un retorn al Camp Nou. El seu coneixement del club i el seu potencial el converteixen en una opció atractiva per ser el relleu a mitjà termini de Ter Stegen.

Encara que Ter Stegen té contracte fins al 2028, la seva sortida aquest estiu no està descartada. El Barça estaria disposat a escoltar ofertes per l'alemany, buscant una solució que beneficiï ambdues parts. L'arribada d'Arnau Tenas i la continuïtat de Szczesny marcarien l'inici d'una nova era a la porteria culé.