Frenkie De Jong espatlla el pla del Barça amb la seva renovació: 'Flick es queda sense...'

La present temporada no ha estat fàcil per a l'internacional neerlandès del Barça, especialment després de la seva última lesió. Frenkie De Jong va tenir un peu i mig fora del club a l'estiu, però la seva lesió va evitar la sortida del club. L'holandès va arribar a l'estiu de 2019 procedent de l'Ajax a canvi de 86M, però el seu rendiment aquestes temporades ha estat molt irregular, amb més ombres que llums.

Els seus continus problemes físics han comportat que el migcampista no hagi arribat a trobar la regularitat desitjada. Frenkie va tornar a la competició el passat mes d'octubre i li va costar entrar a l'equip. Hansi Flick havia trobat en Marc Casadó la parella ideal de Pedri en el doble pivot.

Tanmateix, De Jong va anar entrant paulatinament en l'esquema de l'alemany i a poc a poc s'ha anat guanyant la seva confiança. Frenkie ha disputat 36 partits en la present campanya, 1820 minuts de joc efectiu, anotant 2 gols i repartint sengles assistències. Amb la lesió del canterà Marc Casadó, Frenkie De Jong s'ha convertit en titular en molts partits i és peça elogiada pel mister alemany.

La renovació de Frenkie De Jong, més a prop de produir-se

Frenkie De Jong va començar la temporada sense trobar-se, les seves molèsties al turmell no acabaven de desaparèixer, es retardava la seva tornada i augmentava la seva frustració. A principis d'octubre, va tornar en partit de Champions contra el Young Boys. Els seus primers partits, després de la seva tornada, demostraven la por del jugador a tornar a recaure en les seves molèsties.

Amb el començament de 2025, les coses van canviar radicalment i Frenkie es va retrobar amb la seva millor versió. Flick va percebre aquest canvi, li va donar més confiança i Marc Casadó va ser relegat a la banqueta en certs partits. La lesió de Casadó va acabar per decantar la balança en la demarcació que havia començat en mans de Marc Bernal.

El neerlandès està signant grans actuacions com l'anada de Champions contra el Dortmund. S'entén perfectament amb Pedri donant gran solidesa a la medul·lar. Aquest gran rendiment ha fet que el Barça el vulgui renovar i Frenkie estigui disposat a acceptar les noves condicions que el Barça li imposa.

La renovació de Frenkie frena el fitxatge de Thomas Partey

El ghanès de l'Arsenal segueix sense renovar i és molt probable que canviï d'aires a l'estiu. Hansi Flick prioritzava l'arribada d'un totcampista tipus Partey, però la renovació de Frenkie De Jong pot paralitzar la seva incorporació. L'excolchonero ha jugat com a titular 36 dels 43 partits de l'Arsenal aquesta temporada demostrant un alt nivell.

El futbolista ghanès tenia com a prioritat tornar a la Lliga espanyola, i més concretament, aterrar al Camp Nou. La seva condició d'agent lliure el feien un fitxatge interessant per al Barça, la seva polivalència, podent jugar en el pivot com de lateral dret, era un punt clau. La seva arribada al Barça, dependrà en gran mesura del futur de Frenkie De Jong si acaba o no renovant el seu contracte.