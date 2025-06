Segon robatori de l'Arsenal al Madrid després de Zubimendi: només Raúl Asencio ho celebra

El Real Madrid tenia com un dels seus grans objectius de l'estiu reforçar la seva medul·lar amb el donostiarra Martín Zubimendi. El migcampista basc, peça clau a la Real Sociedad, s'havia postulat com el candidat ideal per reforçar la mitja del conjunt blanc. Xabi Alonso ha demanat insistentment el seu fitxatge des de la seva arribada al Bernabéu.

Malauradament per al tècnic basc del Madrid, tant l'Arsenal com Florentino Pérez han fet que el fitxatge no arribi a bon port. El president blanc hauria descartat Zubimendi des del primer dia considerant que Tchouameni i Camavinga són el futur de l'equip. Per la seva banda, l'Arsenal ha aprofitat la indecisió dels blancs per llançar les seves xarxes i acabar fitxant el jugador.

En conseqüència, Martín Zubimendi acabarà jugant a l'Emirates Stadium, els londinencs ho tenen tancat. Arribats a aquest punt, el totalment inesperat era que l'Arsenal pogués treure un altre fitxatge al Real Madrid com sembla que passarà. Es tracta del central del València, Christian Mosquera, que agrada molt a Xabi Alonso i el Madrid havia considerat la seva incorporació per a l'estiu de 2026.

L'Arsenal s'interessa per Mosquera

El futur del central del València, Christian Mosquera, continua a l'aire tot i que sembla que es va resolent progressivament. L'Arsenal ha tornat a la càrrega per fitxar el defensa valencià i sembla que haurien arribat a un acord per jugar les pròximes temporades amb l'equip de Londres. El central acaba contracte amb l'equip xe el 2026 i és un dels jugadors més valorats de la plantilla.

El València estava interessat a renovar el futbolista, però de moment, no li ha presentat cap oferta de renovació formal. El jugador ha rebut diverses ofertes del futbol europeu i és molt probable que el seu futur no passi per Mestalla. Diversos mitjans anglesos donen per fet el fitxatge per l'Arsenal, l'entitat valenciana estaria disposada a acceptar l'oferta londinenca de 20M.

El Madrid es queda sense Mosquera

Mosquera ha estat peça clau en la recuperació del València a la segona volta, sent pilar fonamental a la defensa. Aquesta temporada ha participat en 41 partits, marcant un gol i jugant més de 3600 minuts. Xabi Alonso és de l'opinió que l'equip necessita un altre central tenint en compte que no compta amb Alaba.

Christian Mosquera, de 21 anys, és a l'òrbita merenga des de la temporada passada, tenint un preu assequible. Amb el que no comptava el Madrid és que l'Arsenal es tornés a avançar i estigués a punt de tancar el seu fitxatge. Ara, Xabi Alonso s'haurà de conformar amb el que té disponible o bé seguir buscant al mercat.