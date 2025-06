Ningú no s'ho esperava, Deco ha traït el seu favorit: Lamine Yamal en surt guanyant

Deco té tasques importants aquest estiu. Amb la necessitat d’alleugerir la massa salarial, el director esportiu del FC Barcelona haurà de prendre decisions complexes. En aquest sentit, planificar amb encert les vendes i sortides esdevé fonamental per assolir els objectius establerts.

Alguns noms com Ronald Araújo i Frenkie de Jong són a la rampa de sortida. A ells s’hi sumen altres jugadors com Ansu Fati, Pau Víctor i Pablo Torre, els destins dels quals semblen ja decidits. Deco té clar que necessita fer caixa perquè arribin nous fitxatges i amb aquesta idea està treballant.

La reestructuració de la plantilla pren un gir inesperat

La sortida de jugadors sembla inevitable perquè Deco pugui fer front a noves incorporacions. I és que Hansi Flick ha sol·licitat diversos fitxatges per reforçar l’equip. I el directiu portuguès, obedient com sempre, ja està treballant a fons.

El primer moviment confirmat ha estat el de Joan García, el porter de l’Espanyol, que ja està fitxat. Tanmateix, la sorpresa ha saltat a la punta d’atac. Flick ha demanat l’arribada d’un extrem per competir amb Lamine Yamal i Raphinha, i tot i que Deco tenia una opció predilecta per a aquesta posició, l’escollit n’és un altre.

Inicialment, Deco tenia Luis Díaz com el seu gran objectiu per reforçar la banda. El colombià, que no se sentia completament a gust al Liverpool, semblava un fitxatge perfecte per al Barça. Tanmateix, els darrers esdeveniments han canviat el panorama

La petició de Lamine Yamal

Lamine Yamal, la gran estrella del Barça, ha expressat el seu desig de comptar amb un company de banda en particular. El jove atacant ha demanat a Deco que es fixi en Nico Williams, el seu bon amic, per a aquesta posició.

Lamine Yamal ha estat clar en la seva petició. Després dels rumors sobre Luis Díaz, el jove prodigi del Barça va compartir públicament una foto al costat de Nico Williams, subratllant la seva relació propera.

Segons apunta Carlos Monfort del diari SPORT, Deco s’ha reunit amb els agents de Nico Williams i ha donat un gir a les negociacions pel seu fitxatge pel Barça. Una cosa que s’ha vist reforçada per la darrera publicació de Lamine Yamal.

Aquest canvi de rumb ha deixat de banda Luis Díaz, que ja havia mostrat interès a unir-se al Barça, fins i tot seguint-lo a les xarxes socials.

Nico Williams, el nou fitxatge del Barça

El futur de Luis Díaz al Barça sembla esvair-se, mentre que Nico Williams es perfila com la nova prioritat.

El jugador de l’Athletic Club, que ha tingut un gran rendiment aquesta temporada, serà gairebé amb total seguretat el següent reforç del Barça

Amb l’aprovació de Hansi Flick i la petició directa de Lamine Yamal, Nico Williams serà nou jugador del FC Barcelona, consolidant una dupla prometedora amb Yamal a la banda. Un moviment que marca un nou rumb en la planificació esportiva del club català