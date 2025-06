Ni Arda Güler ni Rodrygo, l'Arsenal ha ofert 70 M: Florentino canvia la seva resposta

L'Arsenal s'està consolidant com un dels clubs més actius del mercat de fitxatges. Mikel Arteta no es conforma amb el que té i vol millorar la seva plantilla per a la pròxima temporada.

L'equip gunner ja compta amb jugadors de primer nivell, però el tècnic espanyol continua buscant més talent per lluitar per tots els títols. Tot i que l'Arsenal no ha tancat oficialment cap fitxatge, els rumors sobre possibles incorporacions segueixen creixent. I Mikel Arteta ha centrat la seva atenció en el Real Madrid.

Florentino Pérez es frega les mans amb l'Arsenal

Diversos noms sonen amb força per unir-se a l'Arsenal. Entre els més destacats hi ha Arda Güler, Rodrygo, Nico Williams, Zubimendi i Viktor Gyökeres.

Tanmateix, Mikel Arteta no es limita a aquests objectius i sembla que s'està fixant en un altre jugador del Real Madrid. El jugador en qüestió és Brahim Díaz, que podria deixar el Santiago Bernabéu per jugar a l'Emirates.

L'Arsenal ja va intentar el seu fitxatge l'any passat, però no va ser possible Ara, amb la situació actual del migcampista marroquí al Real Madrid, l'opció s'ha tornat més viable.

L'Arsenal ho vol intentar de nou

Fa un any, l'Arsenal va presentar una oferta de 70 milions d'euros per Brahim Díaz. Tanmateix, Florentino Pérez i el jugador van decidir que el millor era quedar-se al Real Madrid.

Ara, amb la presència de Rodrygo, la consolidació d'Arda Güler i l'arribada de Franco Mastantuono, Brahim Díaz es veu cada cop més lluny dels minuts que esperava tenir. Això podria obrir la porta a la seva sortida, i l'Arsenal podria aprofitar-ho.

Mikel Arteta continua buscant reforços per millorar la seva plantilla, i Brahim Díaz podria ser una peça important en el seu esquema. L'extrem marroquí ha demostrat la seva qualitat en diversos moments amb el Real Madrid, però no ha estat titular indiscutible. Si l'Arsenal presenta una nova oferta similar a la de l'any passat, Florentino Pérez acceptarà sense dubtar

Brahim Díaz no veuria amb mals ulls una sortida

Brahim Díaz no descartaria un canvi d'aires, i l'Arsenal es presenta com una opció atractiva Tanmateix, el traspàs dependrà de l'oferta i de la disposició de Florentino Pérez per deixar sortir un dels seus jugadors més prometedors.

Aquest estiu podria ser l'última oportunitat per a Brahim Díaz al Real Madrid. Si Mikel Arteta aconsegueix presentar una nova oferta convincent, el marroquí podria vestir-se de gunner, posant fi a la seva etapa al Bernabéu.