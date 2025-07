Roony Bardghji ja no amaga el seu desig, Nike l’ajuda: la seva resposta impacta el Barça

Més enllà dels fitxatges de Joan García per a la porteria i de Nico Williams per reforçar la parcel·la ofensiva, Deco treballa en altres incorporacions. El Barça està focalitzat en oportunitats que el mercat pugui oferir i una de les més destacades és la possibilitat d’incorporar Roony Bardghji. El jove extrem del Copenhaguen, que ja va estar a l’agenda culer, torna a sonar amb força.

La cúpula esportiva blaugrana es va reunir amb l’agent del jugador de 19 anys pertanyent al FC Copenhaguen que queda lliure el proper desembre. Tanmateix, no es descarta que el jove extrem pugui arribar aquest estiu a canvi de 2-3 M. Roony destaca per la seva exquisida tècnica individual i el seu extraordinari xut, característiques que han cridat l’atenció de diversos dels grans.

El Barça no és l´únic en voler fitxar el jove davanter, Bardghji té diverses ofertes de la Lliga i especialment de la Premier. La seva contractació no serà fàcil, però les ganes del jugador d’arribar al Camp Nou poden ser un factor decisiu. Les condicions del seu traspàs són realment interessants tenint en compte que podria sortir ara a molt baix cost.

El tema de Roony Bardghji amb el Barça va de debò

L’objectiu del Barça passa per lligar un futbolista del nivell de Roony, desitjat per diversos equips europeus i amb una situació contractual interassantíssima. Roony té molt clar on vol jugar la pròxima temporada i així ho ha manifestat a la darrera publicació de Nike a les xarxes socials. La firma americana ha donat a conèixer les noves equipacions del Barça i Roony no s’ha pogut contenir deixant el seu ‘like’ al post de Nike.

Segons ha explicat Fabrizio Romano, periodista italià expert en fitxatges, el jugador nascut a Kuwait podria assolir el seu somni ben aviat. L’acord entre Barça i Copenhaguen podria estar a la seva fase final i l’arribada del jugador podria oficialitzar-se en breu. El jugador va patir una lesió important de genoll el maig de 2024 que el va deixar gairebé un any fora dels terrenys de joc, estant ja plenament recuperat.

Qui és Roony Bardghji

Roony és un extrem dret pur d’aquells que ja no abunden i s’enganxen a la línia de banda. Davanter vertical, desequilibrant i amb una lectura del joc molt avançada per la seva joventut. La seva habilitat per desmarcar-se, el seu excel·lent domini del cos i la seva capacitat d’enganyar el rival amb petits gestos el fan imprevisible en l’u contra u.

Un dels seus moviments característics és anticipar-se a la jugada amb un lleu amago corporal. La seva velocitat explosiva i la seva força física el converteixen en una amenaça constant en camp obert. L’operació de Roony es faria independentment que Nico Williams acabi també aterrant al Camp Nou aquest estiu.