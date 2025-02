La reacció d'Aitana Bonmatí ho diu tot, ha nascut una estrella: 'Té 18 anys...'

El Barça Femení continua fent història, no només perquè és un dels millors equips del món, sinó perquè continua apostant pel talent jove. Sempre ha estat així. I ara, una nova jugadora està cridant l'atenció de tothom.

Es diu Sydney Schertenleib, té 18 anys i aquest cap de setmana va marcar el seu primer gol a la Lliga F. Fa menys d'un any, gairebé ningú la coneixia. Avui, el seu nom comença a sonar amb força i cal parlar d'ella.

Un talent que puja amb força

Sydney va arribar al Barça Femení per jugar al filial, però el seu talent ha fet que ja tingui minuts amb el primer equip. Juga al centre del camp, amb un estil ofensiu, molta qualitat tècnica i una gran capacitat física. És d'aquelles jugadores que no passen desapercebudes i que tothom vol tenir al seu equip.

Aquells que l'han vist jugar ho tenen clar: apunta alt. I no només ho diuen els aficionats, també ho pensen al vestidor, Pere Romeu, entrenador del primer equip, ha parlat meravelles d'ella. I el més important, les seves pròpies companyes també ho han notat.

Aitana Bonmatí ho deixa clar

Després del seu primer gol amb la samarreta del Barça a la Lliga F, Sydney va pujar una foto a les seves xarxes socials per celebrar el moment. El que va passar després ho diu tot. Moltes de les seves companyes li van comentar la publicació, felicitant-la i destacant el seu talent.

Però hi va haver una reacció que va cridar especialment l'atenció: Aitana Bonmatí, una de les grans estrelles del Barça Femení i del futbol mundial. L'actual Pilota d'Or va deixar clar que Sydney és una jugadora especial.

Quan algú com Aitana Bonmatí et reconeix el talent, és perquè alguna cosa gran està per venir. Ha nascut una estrella.

El Barça continua apostant pel futur

El Barça Femení sempre ha confiat en la seva pedrera. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Marta Torrejón... moltes de les estrelles de l'equip van passar per les categories inferiors abans d'arribar al primer equip.

Sydney segueix aquest mateix camí. Encara és jove, però té alguna cosa especial, té fam, talent i una gran actitud. I si continua treballant així, en poc temps la veurem brillar encara més.

El futur del Barça Femení està en bones mans. I amb jugadores com Sydney, ho està encara més.