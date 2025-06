Gran notícia: el Reial Madrid presenta el seu 'fitxatge' més esperat: les xarxes cremen

El Real Madrid inicia una nova etapa plena d'il·lusió. L'afició blanca desitja tornar a lluitar pel títol de LaLiga, però sobretot per la Champions League. Els mals resultats de la temporada passada i la gran campanya del seu etern rival, el Barça, han provocat canvis importants en l'estructura del club de la capital espanyola.

Carlo Ancelotti va deixar el seu lloc i va ser substituït per Xabi Alonso, qui ha assumit el repte de tornar el Madrid a l'elit europea. El nou entrenador té clar que, per aconseguir-ho, l'equip necessita reforços. Dean Huijsen, Franco Mastantuono i Trent Alexander-Arnold són les noves cares del Real Madrid, encara que no seran els únics.

Després del Mundial de Clubs, el club blanc espera l'arribada d'Álvaro Carreras, i no es descarten sorpreses addicionals al mercat. Però, més enllà de les incorporacions que ha demanat Xabi Alonso, el Real Madrid ha sorprès els seus seguidors amb la presentació oficial del seu gran "fitxatge" per a aquesta temporada. Parlem de la segona equipació per a la 2025/2026.

Una segona equipació que no agrada a l'afició

Aquest nou “fitxatge” representa una nova etapa per a l'equip, i encara que es tracta d'una samarreta, l'afició l'ha rebuda amb força expectació. La nova samarreta visitant és de color fosc, amb línies grogues que li donen un toc vibrant i modern.

Segons les imatges revelades, la samarreta s'utilitzarà al Mundial de Clubs i en alguns dels partits de la pròxima temporada. Tanmateix, la reacció dels seguidors del club no ha estat del tot positiva. Molts han expressat el seu desacord amb el disseny i han criticat el contrast entre el color fosc i les línies grogues.

L'única manera de canviar l'opinió de l'afició és amb resultats

Malgrat els comentaris negatius, és ben sabut que la samarreta no serà jutjada completament fins que l'equip comenci a guanyar amb ella. Si el Real Madrid comença a obtenir bons resultats i títols, l'opinió de l'afició podria canviar dràsticament.

La història del club és plena d'equipacions que, al principi, van ser rebutjades, però que van acabar sent aclamades quan l'equip va assolir la glòria.

L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid marca l'inici d'una nova era, i aquesta segona equipació podria ser un símbol d'aquest canvi. Els aficionats esperaran veure el seu equip guanyar i, amb això, potser transformar la percepció d'aquesta nova samarreta.