Rodrygo canvia d'equip, la notícia arriba des del Brasil: se'n va al rival núm. 1 del Madrid

El futur de Rodrygo està ocupant gairebé totes les portades de la capital espanyola. El Real Madrid afronta una etapa plena de canvis i saber què fer amb l'11 s'ha convertit en una prioritat per a Florentino Pérez. El president necessita prendre una decisió urgent, ja que el mercat de fitxatges del club blanc depèn, en bona part, del destí del brasiler

Si Rodrygo se'n va, el Real Madrid disposaria de marge suficient per abordar un altre traspàs galàctic. En canvi, si es queda, Xabi Alonso haurà d'ajustar el seu sistema per fer-li lloc en un atac on ja figuren noms com Mbappé, Vinícius i Gonzalo García. El seu destí és una incògnita, però des del Brasil comencen a arribar les primeres notícies i la sorpresa ha estat total

El Liverpool vol Rodrygo, però al Brasil assenyalen un altre equip

Les darreres setmanes, els rumors sobre la seva situació no han deixat de sonar. La majoria d'informacions apunten al Liverpool com el club millor posicionat per fer-se amb els seus serveis. Els 'reds' estan a punt de tancar la sortida de Luis Díaz rumb al Bayern de Munic, cosa que els deixaria espai i recursos per llançar-se de ple a per Rodrygo

El conjunt anglès considera que el jugador del Real Madrid encaixaria perfectament en el projecte liderat per Arne Slot. Rodrygo podria assumir un rol protagonista a Anfield, cosa que a Madrid cada cop se li complica més. Tanmateix, les darreres hores ha sorgit una informació que pot canviar el panorama completament

Sorpresa des del Brasil: l'enemic n. 1 del Madrid entra en escena

Segons informa UOL Esporte, el FC Barcelona ja hauria iniciat contactes amb l'entorn de Rodrygo per sondejar la seva disposició a canviar de bàndol. L'operació, tot i que sorprenent, no és descartable tenint en compte la qualitat del jugador i la necessitat del Barça de reforçar el seu atac

Segons el citat mitjà, el FC Barcelona ha utilitzat intermediaris per fer arribar el seu interès a l'entorn de Rodrygo. L'operació seria totalment independent de la de Marcus Rashford, ja que l'anglès arribaria cedit, mentre que el fitxatge de Rodrygo seria a mitjà o llarg termini

Florentino Pérez, davant d'una decisió clau

De moment, Rodrygo continua pertanyent al Real Madrid, i no hi ha moviments oficials. No obstant això, les properes setmanes podrien ser decisives. Florentino Pérez ha de valorar si val la pena deixar que posi rumb a l'etern rival, decisió que podria marcar el futur de les properes temporades

Per la seva banda, Rodrygo es manté en silenci, sabent que, en un mercat de fitxatges tan volàtil, tot és possible. I ara, amb el Barça sobre la taula, el seu futur promet ser un dels temes més calents de l'estiu. Veurem si la història fa un gir inesperat