Robert Lewandowski, sentenciat: el Barça prepara 100 M per fitxar l'amic de Messi

Robert Lewandowski va arribar fa 3 temporades al Barça sent un dels màxims artillers del futbol europeu i màxim referent del Bayern de Munic. Durant aquestes tres campanyes al Barça ha continuat fent el que millor sap, marcar gols. Malgrat els seus 36 anys, al davanter polonès no se li ha oblidat marcar i aquesta temporada en 49 partits ha anotat 40 gols.

Els números de l'ariet internacional polonès són immillorables, aquest estiu complirà 37 anys i el Barça es veu obligat a buscar-li substitut. Lewandowski, per contracte, té una temporada més però els anys no passen en va i ja albira el final de la seva carrera al Barça. El davanter formarà part de la plantilla de la temporada pròxima però el seu protagonisme podria veure's reduït notablement.

Són diversos els motius que fan pensar que el davanter polonès tindrà menys minuts de joc. En primer lloc, perquè Flick el dosificarà millor per evitar lesions musculars. D'altra banda, la direcció esportiva estaria buscant un fitxatge de nivell top per assegurar-se el futur en el marc ofensiu de l'equip.

Barça: fitxatge de 100M per a la davantera

Aquest és l'objectiu del Barça, activar el fitxatge d'un dels millors amics de Leo Messi que no és altre que Julián Álvarez. El davanter argentí va sortir del City per aterrar al Metropolitano, amb l'equip del Cholo Simeone ha aconseguit anotar 27 gols en 51 partits. El rendiment de l'argentí, en la seva primera temporada a la Lliga, és notable sent la referència en atac dels rojiblancos.

Deco fa temps que està pentinant el mercat a la recerca d'un davanter jove amb gol que pugui ser el substitut de garanties de Lewandowski. Diversos són els noms que han aparegut però que a dia d'avui no s'han concretat. Julián Álvarez és l'últim en sonar per a l'equip blaugrana, no serà gens senzill el seu fitxatge, l'argentí té contracte fins al 2030 i una clàusula de 150M.

L'Atlètic blinda a Julián Álvarez

El davanter havia manifestat el seu desig d'abandonar la disciplina del Manchester City i l'Atlètic no va dubtar en fer-se amb els seus serveis. El Cholo Simeone va ser el seu màxim valedor i el seu fitxatge li dona la raó a tenor del rendiment de l'atacant en la seva primera temporada. L'Atlètic va voler assegurar-se que l'argentí estigués molt de temps al Metropolitano i el va acabar blindant.

La seva clàusula es va establir en 150M i el davanter va passar a estar entre els futbolistes més valuosos del món. Escenari molt complicat per al Barça, però no impossible, si s'acaben activant vendes importants com De Jong o Araújo. El mercat d'estiu s´acosta i promet moltes emocions.