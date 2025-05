Confirmat, del Barça al Liverpool: Jules Koundé no dona crèdit al que ha succeït

Jules Koundé s'ha convertit en un dels intocables de Hansi Flick, el defensor francès ho ha jugat pràcticament tot en la present campanya. Assentat totalment en el carril dret de la defensa culé, Koundé és un bastió infranquejable. L'any passat ja va complir amb nota en la seva posició actual però amb Hansi Flick a la banqueta s'ha acabat doctorant.

Abans de la seva inoportuna lesió, era el futbolista més utilitzat pel tècnic alemany amb més de 4000 minuts de joc efectiu. Ha participat en 53 encontres, la majoria de titular, disputant 4423 minuts, marcant 4 gols i repartint 8 assistències. Sense cap dubte, Koundé conforma una banda dreta letal juntament amb el canterà Lamine Yamal.

Tanmateix, Flick sap que té un problema en el lateral dret, com ha quedat demostrat, Koundé no té un substitut de garanties. S'havien creat moltes expectatives amb el canterà Héctor Fort però mai ha acabat de tenir la confiança de Hansi Flick i la seva participació ha acabat sent testimonial. Flick sospirava per Jeremie Frimpong, carriler del Leverkusen, però en les últimes hores, s'ha sabut que el futbolista fitxarà pel Liverpool.

Jeremie Frimpong li diu NO a Hansi Flick

La direcció esportiva del Barça s'ha hagut d'oblidar completament del neerlandès Frimpong que figurava en la llista de futuribles. Frimpong ja ho té tot totalment pactat per ser nou jugador del Liverpool la pròxima temporada. Es posarà a les ordres del seu compatriota Arne Slot i omplirà el buit que deixarà Alexander-Arnold amb la seva marxa al Real Madrid.

Frimpong ha disputat 33 encontres aquesta temporada, anotant 5 gols i repartint 6 assistències. És un dels fixos de Xabi Alonso i pilars de l'equip alemany sent un dels millors laterals de la Bundesliga. El seu atreviment en atac el converteixen en el setè jugador que més regateja de la Bundesliga.

El Barça haurà de canviar d'objectiu

Frimpong, taxat en 40M Euros, era el primer objectiu del Barça per al lateral dret, amb la seva marxa al Liverpool el Barça haurà de buscar nou lateral. El carriler neerlandès era una de les grans oportunitats de mercat atenent la seva qualitat i la seva clàusula assequible. La presència de Koundé, com a titular indiscutible, ha pogut pesar en la decisió del jugador que desitja un paper protagonista.

Frimpong sap que amb la marxa d'Arnold al Madrid tindrà un paper protagonista en els reds. Hansi Flick es queda sense un dels seus jugadors preferits per al lloc. La direcció esportiva té temps per buscar un lateral que pugui competir amb Koundé i posar-li les coses més difícils en la seva demarcació.