La rivalitat entre Barça i Real Madrid està servida i també s'està fent notar durant aquest mercat de fitxatges d'estiu, on els dos clubs espanyols s'estan reforçant molt. El Madrid, com és evident, ve d'un any en blanc, per això ha fitxat més, però el Barça tampoc s'ha quedat enrere fitxant Rashford i Joan García. La tensió entre Barça i Madrid és màxima, però encara s'accentuarà més quan el Real Madrid li robi un nou davanter al Barça: ni Endrick ni Gonzalo, n'hi ha un altre.

Hansi Flick sap que va just d'efectius per al '9' i, ara, també sap que el Madrid vol robar-li un dels seus davanters preferits que està al mercat. El Madrid no té clar si apostar per Endrick o per Gonzalo, motiu pel qual s'ha decantat per una altra figura, que està a l'òrbita del Barça de Flick. Flick ja ho sap: no tindrà relleu de Lewandowski, almenys ara, perquè el Madrid s'ha posat les piles per fitxar un nou davanter centre de talla mundial.

El Madrid té clares moltes coses, però sobretot considera que ha de posar el focus en fitxar un davanter centre de talla mundial. Per això, la direcció esportiva del club blanc s'ha fixat en el nen mimat de Hansi Flick: estava a prop del Barça i ara acabaria de sentenciar Endrick i Gonzalo. El brasiler no acaba de convèncer i Gonzalo, que ha fet un gran Mundial de Clubs, sortirà cedit amb total seguretat, però podria fer-ho també com a traspassat si arriba una oferta.

Ni Gonzalo ni Endrick, el Madrid té nou davanter, ve del Barça: 'Adeu Flick'

Xabi Alonso dubta d'Endrick i de Gonzalo: són dos davanters joves, però l'entrenador blanc considera que tots dos no estan "preparats" per ser titulars en un gran d'Europa. "El Real Madrid aspira a tot i vol els millors davanters del món a les seves files", asseguren fonts del Madrid, que asseguren que Florentino Pérez encara vol més fitxatges.

Tot i que el Real Madrid ja ha fitxat molt bé, Florentino Pérez vol fitxar un davanter que agradava molt al Barça, sobretot a Hansi Flick, DT alemany. Si res es torça, el Madrid apostarà fort per fitxar aquest davanter, sobretot perquè vol rellevar Endrick i Gonzalo amb talent de talla mundial: és ara o mai.

El Barça volia fitxar el senegalès del Chelsea Nicolas Jackson, que té un valor de mercat de 50 milions i que també agrada al Real Madrid de Xabi Alonso i Florentino. Jackson, amb passat al Villarreal, agrada molt a Hansi Flick i podia arribar cedit al Barça, però ara el Real Madrid vol apostar per fer-se amb el seu fitxatge aquest estiu. La idea del club blanc és clara: robar-li Jackson al Barça per substituir Endrick i Gonzalo, que encara no estan llestos per ser titulars indiscutibles al club madridista.