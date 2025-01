La dona de Vitor Roque confessa el seu calvari i demana el divorci: 'Menjar per a gossos'

Vitor Roque està sent el protagonista del dia, i res té a veure amb el seu rendiment dins del terreny de joc. I això que ahir a la nit, el futbolista va tenir l'oportunitat d'ocupar moltes portades, ja que s'enfrontava amb el Betis al seu ex equip, el FC Barcelona. No obstant això, malgrat que va marcar gol de penal en la recta final del partit, avui està centrant tota l'atenció per un motiu diferent.

En concret, la polèmica al voltant de Vitor Roque té a veure amb les últimes declaracions de la seva dona, la model Dayana Lins. I és que la jove de 20 anys ha sorprès amb un vídeo publicat al seu compte d'Instagram en què retrata el seu marit. Confessa sentir-se trista pel que ha succeït i lamenta que la seva vida hagi canviat a pitjor: fins i tot ha comentat alguna situació escabrosa.

Les paraules de Dayana Lins sobre Vitor Roque

Segons relata Dayana Lins, quan van arribar a Europa, l'actitud de Vitor Roque va començar a canviar. Ella atribueix aquests canvis a la pressió del futbol, un ambient que, segons la seva visió, va afectar negativament la seva relació. Dayana esperava ser el "refugi segur" per al seu marit, però en lloc de trobar suport i afecte, Vitor Roque va treure el seu estrès amb paraules i actituds molt dures.

Dayana Lins també parla de la incomoditat que ha viscut en deixar enrere la seva vida al Brasil per seguir de prop Vitor Roque. La jove va deixar la seva casa familiar per acompanyar el seu marit, però, segons les seves paraules, no va trobar el que esperava en termes de suport emocional i afecte. Lins assegura que, després de casar-se el 2023, just abans d'arribar al Barça, la seva vida ha canviat a pitjor.

La pitjor experiència de Dayana Lins: "Menjar per a gossos"

Entre les experiències doloroses que Dayana Lins va compartir, va destacar una en particular: "no sentir-te impotent per no poder sortir a comprar menjar, dient que és per als gossos".

Lins va relatar que ni tan sols podia accedir al que hi havia a la seva nevera, i que demanar-li al seu marit que comprés menjar era gairebé com demanar-li a un estrany. Aquesta situació, combinada amb la falta d'empatia per part de Vitor Roque, va ser un factor determinant per a la seva decisió de demanar el divorci.

El futur de Vitor Roque, tant en l'àmbit personal com en el professional, podria veure's afectat per aquesta situació. Però el que està clar és que, per ara, Dayana Lins ha pres la decisió de seguir endavant sola pel seu propi benestar. Dayana conclou el seu missatge recordant la importància d'estar amb algú que també renunciï per tu i que estigui disposat a oferir-te el mateix que tu li dones.