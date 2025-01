Traïció en plena Supercopa! Deixa tirat el Barça pel Real Madrid: Pedri al·lucina

En unes hores tindrà lloc la final de la Supercopa d'Espanya 2025 que enfrontarà a dos dels clubs més grans del món: Barça i Real Madrid. La Supercopa s'ha convertit en un esdeveniment contemporani que ha anat guanyant en pes i rellevància internacional pel lloc on es disputa. Aràbia Saudita serà, de nou, país protagonista del clàssic esperat per tothom amb màximes audiències.

Aquest torneig utilitza un format denominat 'final four' en el qual competeixen únicament 4 equips: el campió de LaLiga, el campió de la Copa i els subcampions respectius. En aquesta ocasió, els equips participants han estat el Barça, Real Madrid, Athletic de Bilbao i RCD Mallorca.

El Real Madrid s'ha plantat a la final en derrotar el RCD Mallorca per 3-0, el resultat no reflecteix la realitat del partit, els mallorquins van plantar cara. Per la seva banda, el Barça va derrotar per 0-2 l'Athletic de Bilbao amb relativa comoditat. Un nou clàssic està servit i la final serà molt disputada, però Pedri pot decantar la balança cap al costat culé.

Pedri, l'astre que meravella a Aràbia

L'afició local va quedar embadalida amb el joc del canari, al qual consideren el substitut natural d'Iniesta, tot un ídol al país. Va sorprendre la devoció dels saudites cap al joc de Pedri, que era ovacionat cada vegada que tocava la pilota. A Aràbia, veuen a Pedri com el successor d'Andrés Iniesta, que sempre ha estat el seu gran referent futbolístic.

Si contra l'Atlètic de Madrid ja va signar una actuació per emmarcar, contra l'Athletic de Bilbao va tornar a seure càtedra al terreny de joc. Pedri és el líder d'aquest Barça, i amb tota seguretat, serà el jugador clau per als culés a la final contra els blancs.

Però més enllà del que succeeixi al verd, Pedri s'ha quedat a quadres amb les últimes informacions. I és que el seu gran amic, que estava molt a prop del Barça, podria trair-lo per recalar al Real Madrid.

Nico Williams sorprèn i negocia el seu futur amb el Real Madrid

L'amic de Pedri, Nico Williams, no esperarà al Barça ni a qualsevol altre equip mantenint totes les portes obertes. El davanter ha deixat molt clar que està disposat a iniciar una nova aventura lluny de Bilbao en un equip més poderós i competitiu. Ernesto Valverde i l'afició bilbaïna ja assumeixen la seva pèrdua de cara a la pròxima temporada.

Al Barça, la notícia que Nico Williams està en converses amb els blancs ha causat un enrenou significatiu. El seu amic Pedri, companys a la Selecció, no dona crèdit a la situació, ja que el canari estava convençut que Nico Williams acabaria al Barça. Pedri, amb la seva influència, havia demanat a Joan Laporta activar el fitxatge de Nico Williams.

Ara, davant la gran sorpresa, no es descarta que l'extrem bilbaí pugui acabar a les files del gran rival. El migcampista del Barça ha elogiat sempre el davanter bilbaí i li ha obert les portes de la seva arribada al vestidor culé. Pedri, com la majoria dels integrants de la plantilla i la directiva, contemplen amb gran sorpresa el radical canvi d'escenari.