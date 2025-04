Resposta oficial del Barça a la clàusula secreta de Julián Álvarez: 'És una c...'

El Barça va aprofitar la tornada de les semifinals de Copa del Rei per recollir més informació sobre la situació contractual de Julián Álvarez, davanter argentí de l'Atlético de Madrid. Com ja vam avançar a 'e-Notícies', el Barça està molt interessat en el fitxatge de Julián Álvarez, però la veritat és que les sensacions no són bones i no conviden a l'optimisme. El Barça ja ha preguntat per Julián Álvarez i, poques hores després, ja ha emès una resposta oficial sobre el possible fitxatge de l'argentí: s'ha descobert una nova clàusula secreta.

Julián Álvarez és un dels jugadors del moment i, malgrat el seu rendiment fluix contra el Barça en la tornada de les semifinals de Copa del Rei, agrada molt. Hansi Flick valora molt el paper de Julián Álvarez, davanter argentí que acceptaria fitxar pel Barça, però que sap que és molt complicat a causa de la situació financera culer. De fet, el Barça va aprofitar la seva visita al Metropolitano per preguntar per Julián Álvarez, però la resposta de l'Atlético de Madrid va ser tan clara com preocupant per al president Joan Laporta.

El FC Barcelona està organitzant la seva plantilla per a la pròxima temporada i ha assenyalat la posició de davanter com una prioritat. És necessari fitxar un '9' d'alt nivell per al futur, cosa que facilitaria la sortida del davanter polonès Robert Lewandowski en finalitzar el seu contracte el 2026. Hi ha diversos noms en consideració, però un dels més destacats és Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid, qui ha estat una de les grans sorpreses a Europa aquesta temporada.

El Barça vol fitxar Julián Álvarez i l'Atlético de Madrid respon: "Això és una broma?"

Malgrat els recents esdeveniments, les relacions entre Barça i Atlético de Madrid continuen sent excel·lents. Laporta manté una bona relació amb el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, i durant la seva visita al Metropolitano, va discutir sobre Julián Álvarez. La resposta va ser clara i directa: el davanter argentí no està en venda, encara que l'Atlético de Madrid acceptaria el pagament de la clàusula, fins ara totalment secreta.

Als 25 anys, Julián Álvarez ja sap què és brillar a Europa, mostrant tot el talent que tenia a Manchester. Ha anotat 23 gols i ha donat 5 assistències amb l'Atlético, convertint-se en una peça fonamental per als seus objectius actuals i futurs. Té contracte amb el club colchonero fins al 2030 i el seu fitxatge va costar 75 milions d'euros, cosa que el converteix en la transacció més cara en la història de l'equip espanyol.

Resposta oficial del Barça a la clàusula secreta de Julián Álvarez: 'És una c...'

La resposta de l'Atlético de Madrid ha estat contundent: "Julián Álvarez té un preu de 150 milions". Aquest és l'import establert en la seva clàusula de rescissió, i és al que es refereix el club colchonero si algú desitja fitxar-lo. En qualsevol cas, Joan Laporta és conscient que no hi haurà possibilitat de negociació pel davanter argentí, per la qual cosa haurà d'abonar la totalitat de la seva clàusula, cosa impossible.

El Barça seguirà atent, si bé Joan Laporta ja sap que qualsevol tipus de negociació per Julián Álvarez serà impossible. Qualsevol possibilitat que l'argentí acabi jugant al Camp Nou passa pel pagament de la seva clàusula de rescissió, xifrada en 150 milions. Malgrat que agrada molt, la realitat és que sembla allunyar-se i l'operació és pràcticament impossible, almenys a dia d'avui.