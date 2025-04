Carlo Ancelotti no es talla i confirma la bronca: 'Sí, aquesta conversa...'

Fa uns dies, el Real Madrid va aconseguir el pas a la final de la Copa del Rei després de superar la Real Sociedad en un partit de tornada realment igualat.

El partit al Bernabéu es va haver de resoldre a la pròrroga gràcies a un gol d'Antonio Rüdiger, que finalment va inclinar la balança a favor dels blancs.

Malgrat la victòria i el pas a la final, el Real Madrid no va deixar una bona impressió pel que fa al seu rendiment. L'equip va jugar de manera irregular i va estar eliminat durant gran part de l'eliminatòria, cosa que va deixar preocupat a Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti no està content amb el rendiment de l'equip

Carlo Ancelotti no es va quedar gens content amb el que va veure des de la banda durant el partit del passat dimarts. Malgrat la victòria, el tècnic italià va expressar la seva frustració per la falta de ritme i la falta de consistència mostrada per l'equip.

En aquest sentit, es va produir una forta discussió a la banqueta i el principal destinatari de les crítiques va ser Vinícius Júnior.

L'actitud del brasiler en alguns trams del partit va deixar molt a desitjar, cosa que va obligar els companys a fer un esforç extra, especialment en tasques defensives.

L'actitud de Vinícius i la reprimenda d'Ancelotti

Vinícius Júnior va ser decisiu per al resultat final, però va tenir moments en què va desaparèixer completament del partit. La seva falta d'implicació defensiva i el seu passotisme van generar frustració en els seus companys i en el mateix Carlo Ancelotti.

En un moment de la segona meitat, el tècnic va esclatar i va renyar Vinícius en ple partit, exigint-li més compromís i concentració. Aquesta reprimenda, segons va destacar el tècnic, va tenir un efecte immediat en el jugador, qui va respondre amb una actuació molt més intensa i efectiva.

La reacció de Vinícius després de la reprimenda

La bronca d'Ancelotti va servir perquè Vinícius Júnior s'activés i mostrés la seva millor versió. L'extrem brasiler va pujar el ritme del joc i va començar a influir més en l'atac.

Va ser clau en la jugada que va permetre al Real Madrid marcar el 2-3 a la pròrroga i el seu rendiment va millorar notablement després de la reprimenda. Vinícius va confirmar més tard als mitjans que el toc de Carlo Ancelotti havia estat fonamental per canviar la seva actitud.

"Sí, aquesta conversa, aquest toc ha tret el millor Vini. A partir d'aquí ha pujat el ritme i la qualitat. Ha estat determinant", va confessar Carlo Ancelotti, deixant clar que les seves paraules van ajudar el brasiler a donar el màxim al camp.

Un Real Madrid que ha de millorar

Malgrat el triomf, el Real Madrid ha de millorar el seu rendiment si vol conquerir la Copa del Rei, la Champions League i LaLiga.

L'actitud d'alguns jugadors, com la de Vinícius Júnior en certs moments, ha de ser corregida perquè l'equip pugui competir al màxim nivell.

La reprimenda d'Ancelotti a Vinícius va ser només una mostra que l'entrenador no està disposat a tolerar falta d'esforç, fins i tot de les seves estrelles més talentoses.