Dani Olmo és, sens dubte, el gran protagonista dels últims dies. El talentós mitjapunta va començar la seva carrera esportiva a La Masia del Barça, però sent adolescent va decidir emigrar per provar sort a l'estranger. Després de diverses temporades a Croàcia va decidir fer el salt al Leipzig, lloc on va brillar amb llum pròpia fins a cridar l'atenció del FC Barcelona.

Després de les seves excel·lents temporades a Alemanya, el Barça va decidir anar pel seu fitxatge l'estiu passat. I, després del pagament previ de 55 milions, Dani Olmo va tornar a la que un dia va ser casa seva a la recerca d'estabilitat. Només signar amb l'equip català va confessar sentir-se molt content i il·lusionat amb aquesta nova etapa, però l'alegria li ha durat més aviat poc: en concret, 4 mesos.

Sí, perquè llevat de sorpresa majúscula i inesperada, Dani Olmo no podrà jugar amb el Barça fins que acabi la present temporada, ja que no ha pogut ser inscrit. La directiva ja va tenir molts problemes per inscriure'l a l'estiu, encara que finalment la lesió de Christensen li va permetre jugar fins al desembre. Ara, passada ja la data límit, el FC Barcelona no ha pogut inscriure'l i el '20' haurà de quedar-se a la graderia sense jugar fins al pròxim estiu.

Dani Olmo, enganyat, posa 4 ofertes damunt la taula del Barça: "Puc anar a..."

Malgrat estar avisat, Dani Olmo no dona crèdit a la situació que li està tocant viure. No entén com el Barça ha pogut arribar fins a aquests extrems i està molt enfadat. De fet, ahir va aparèixer per l'entrenament visiblement trist i decebut amb el que està succeint.

No obstant això, Dani Olmo ho té clar: el seu principal objectiu és seguir al Barça, encara que sigui sense jugar. Li ha costat molt tornar al club de la seva vida i ara no se n'anirà tan fàcilment. Això sí, en cas que la situació s'allargui més del compte o li confirmin definitivament que no podrà jugar fins a l'estiu, el '20' té 4 ofertes com a solució.

Dani Olmo se sent enganyat i no dubtarà a marxar del Barça si no li ofereixen garanties que podrà jugar amb normalitat. En aquest sentit, l'internacional espanyol ja ha rebut 4 ofertes per marxar al gener, cosa que suposaria un cop enorme per a l'afició culer. Recordem que Olmo està sent un jugador realment necessari per a Flick, així que el seu adeu a mitja temporada seria fatal.

És per això que el Barça necessita solucionar el tema de la inscripció de Dani Olmo com més aviat millor. En cas contrari, Manchester City, PSG, Bayern Munic i Manchester United faran l'impossible per tancar el seu fitxatge al gener. Tots ells necessiten reforços a la medul·lar, i la possibilitat d'incorporar a Dani Olmo completament gratis és una oportunitat única.

Veurem què succeeix, però és evident que Dani Olmo se sent traït i ja està buscant solucions. De moment li dona marge al FC Barcelona perquè trobi una solució. No obstant això, en cas que tot segueixi igual, el '20' podria optar per acceptar la proposta del Manchester City, PSG, Bayern Munic o United.