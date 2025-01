Carlo Ancelotti destaca por ser siempre sincero en sus opiniones. El técnico del Real Madrid no se casa con nadie y dice lo que piensa, por eso había mucho interés en conocer su opinión acerca de lo sucedido con Dani Olmo. Recordemos que el '20' del Barça no ha podido ser inscrito en LaLiga para la segunda mitad de la temporada, por lo que debería quedarse en la grada.

El caso Dani Olmo está atrayendo mucho interés y copando todas las portadas, pues la decisión de no permitir su inscripción podría ser fatal. El Barça, por su parte, ya ha dado a conocer su punto de vista asegurando que ellos enviaron toda la documentación a tiempo, pero que LaLiga no respondió. Por lo tanto, para el club catalán el asunto no está cerrado y la directiva culé espera que todavía pueda ser inscrito antes del día 3 de enero.

Sin embargo, Carlo Ancelotti también ha querido hablar públicamente sobre este asunto y ha sido muy claro al respecto. El entrenador del Real Madrid, como es obvio, defiende los intereses de su equipo y prefiere que Dani Olmo no pueda jugar. Ahora bien, más allá de ello, la realidad es que sus declaraciones han tenido mucha repercusión.

La clara respuesta de Carlo Ancelotti a lo de Dani Olmo: 'Debemos...'

Hoy, en la previa del partido de mañana ante el Valencia, Carlo Ancelotti ha dado la cara ante los medios de comunicación para abordar distintos temas de interés. Ha sido preguntado por el partido y sobre sus intenciones. Ahora bien, el silencio ha sido absoluto en sala de prensa cuando Ancelotti se ha puesto a hablar de Dani Olmo.

En concreto, Carlo Ancelotti no ha querido ser muy directo y se ha excusado en que no conoce todos los detalles del asunto. Sin embargo, sí ha querido lanzar un dardo en dirección al FC Barcelona que seguro que ha llegado a oídos de Flick, Deco y Laporta. "No tengo los detalles de este tema, hay que respetar las reglas, los clubes e instituciones", ha sentenciado con frialdad.

De este modo, Carlo Ancelotti deja claro que, más allá de opiniones y puntos de vista, el caso de Dani Olmo debería regirse por las normas y las reglas establecidas. Por lo tanto, si no ha podido ser inscrito con normalidad, la opinión de Ancelotti es que todo debería seguir igual. Una respuesta que seguro que ha escocido en el seno del FC Barcelona.