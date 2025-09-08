El Real Madrid tiene al nuevo Cole Palmer: 'Es un genio, mejor que Franco Mastantuono'

Más allá de grandes fichajes como el de Franco Mastantuono, el Real Madrid también cuida con mimo su cantera. Es cierto que La Fábrica no tiene la misma facilidad para generar talento que La Masía, pero tampoco se queda atrás. De Valdebebas han salido figuras históricas tan destacadas como Iker Casillas, Guti o Dani Carvajal.

Ahora, el club blanco está puliendo un nuevo diamante en bruto. Se trata de un mediapunta gallego nacido en 2009 que ya brilla con luz propia en las categorías inferiores. Su estilo de juego y su físico recuerda mucho a Cole Palmer, la estrella del Chelsea, y el Bernabéu lo espera con los brazos abiertos.

El Real Madrid tiene al nuevo Cole Palmer: 'Es mejor que Franco Mastantuono'

No es ningún secreto que el Real Madrid necesita calidad en el centro del campo. Tras la salida de Modric, Florentino y Xabi Alonso decidieron no contratar a ningún centrocampista puro. En su lugar ha llegado Franco Mastantuono por 63 millones de euros, aunque lo cierto es que su fichaje no parece ser la solución ideal.

El club blanco necesita un jugador con mayor calidad y que pueda actuar más cerca de la base de la jugada. En este sentido, la nueva perla de La Fábrica cumple todos los requisitos. Hablamos de Bryan Bugarín, quien muy pronto estará jugando a las órdenes de Xabi Alonso en el Bernabéu.

Bryan Bugarín lo tiene todo

Bryan Bugarín se desenvuelve en el Juvenil del Real Madrid con una personalidad impropia de su edad. Le gusta tener el balón, filtra pases con precisión y posee una visión de juego difícil de encontrar en jóvenes de su generación. Además, tiene llegada al área y gol, lo que lo convierte en un perfil muy completo.

Lo más sorprendente es que el Real Madrid apenas invirtió en su fichaje. Bryan Bugarín llegó desde el Celta en 2021 a coste cero, una operación que ahora se percibe como una auténtica ganga. En contraste, Franco Mastantuono ha costado más de 60 millones y su adaptación aún genera dudas.

Esa comparación empieza a abrir debate en el seno del club. Mientras Franco Mastantuono representa la apuesta económica por el futuro, Bryan Bugarín simboliza el éxito de confiar en la cantera. Si su progresión continúa, no sería extraño que comparta protagonismo con el argentino en un corto plazo.

Este mismo fin de semana volvió a dejar claro que su talento está fuera de toda discusión. Bryan Bugarín anotó un golazo de falta que maravilló a quienes lo vieron, confirmando que tiene un golpeo a la altura de muy pocos. Cada partido parece un escaparate donde Bryan exhibe su calidad.

El Real Madrid ya sabe que tiene entre manos un proyecto de estrella mundial. Los técnicos de La Fábrica lo describen como un genio del balón, capaz de decidir encuentros con un solo destello. El público que sigue la cantera blanca empieza a entusiasmarse con él.

La historia de Bryan Bugarín apenas está comenzando. Con 16 años ya está en boca de todos y su crecimiento parece imparable. Quédense con el nombre, porque el nuevo Cole Palmer está en Valdebebas y promete dar muchas alegrías al Real Madrid.