Gran oferta d’última hora per a Fermín López, caduca en 2 dies! Chelsea i Barça, a l’espera
La notícia ha caigut com una llosa a la Ciutat Comtal: ningú no esperava tal oferta a aquestes alçades, però ha arribat
La situació de Fermín López s'ha convertit en un dels temes més candents de l'actualitat del Barça. El '16' ha viscut un estiu molt agitat que gairebé acaba amb la seva sortida rumb a Londres. El Chelsea, sempre atent als millors joves del món, va tantejar seriosament el seu fitxatge durant diverses setmanes.
D'altra banda, la relació entre Fermín i Hansi Flick tampoc va ajudar a rebaixar la tensió. El tècnic alemany no va dubtar a donar-li un toc d'atenció durant la pretemporada: "Si he de ser honest, no estava gaire content amb ell, però ha millorat molt en les dues últimes setmanes". Aquest gest va ser interpretat com un avís clar que el seu rol a l'equip no està garantit.
A tot això s'hi van sumar els rumors sobre la seva mala relació amb Gavi. A les xarxes socials van començar a circular comentaris que apuntaven a tensions entre tots dos jugadors formats a la Masia. Tot i que el club mai ho va confirmar, l'ambient al vestidor es va veure clarament afectat.
Pluja de milions per treure Fermín López: primer el Chelsea i ara...
Davant d'aquest panorama, el Chelsea es va moure amb rapidesa. El club londinenc va contactar directament amb l'entorn de Fermín i va mostrar un interès molt ferm. De fet, es diu que els de Londres van enviar una gran oferta de 50 milions.
Tanmateix, tot i els rumors, Fermín López va comunicar el seu desig de quedar-se. El seu objectiu passa per continuar complint el seu somni de triomfar al Barça, cosa que semblava tancar qualsevol porta de sortida. No obstant això, el mercat ha fet un gir inesperat en les últimes hores, i des d'Aràbia Saudita han posat sobre la taula una proposta que podria canviar-ho tot.
Fermín López agrada molt a l'Aràbia Saudita
En concret, des d'Aràbia Saudita valoren presentar una oferta de 80 milions d'euros per Fermín López. Allà, el mercat de fitxatges continua obert fins al dia 10 de setembre. El termini és molt limitat i la pressió és màxima.
La proposta resulta temptadora per diverses raons. En l'àmbit esportiu, Fermín seria rebut com un ídol absolut i tindria assegurat un paper de titular indiscutible. En l'àmbit econòmic, el Barça veuria resolt de cop un problema financer amb una venda històrica: 80 milions per un futbolista que no és titular fix en l'esquema de Flick.
Tot i així, Fermín López no canvia el seu discurs. El jove ha repetit en diverses entrevistes que el seu desig, passi el que passi, és seguir al Barça. Sap que encara té molt per demostrar i vol fer-ho al Camp Nou.
En les pròximes 48 hores se sabrà si la seva voluntat preval o si el club prioritza l'oferta econòmica. L'únic segur és que Chelsea i Barça estan a l'expectativa de veure què passa amb l'oferta d'Aràbia Saudita. La decisió final podria sacsejar el mercat en l'últim sospir.
