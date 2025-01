Primera oferta per Arda Güler, destinació sorpresa: 'Florentino Pérez ha dit que...'

El Real Madrid travessa un excel·lent moment esportiu després de la recent victòria a la Champions League davant el Salzburgo. Kylian Mbappé està completament adaptat i Jude Bellingham s'ha convertit en el líder del vestidor. Per això, s'espera que els de Carlo Ancelotti mostrin el seu millor futbol en el que resta de la temporada.

No obstant, malgrat que Mbappé i Bellingham estan sostenint l'equip, Florentino Pérez és conscient de la difícil situació que viuen les joves promeses del Madrid. En concret, Endrick i Arda Güler no estan tenint els minuts desitjats i podrien acabar sortint si arriba una bona oferta.

Arda Güler, un cas digne d'estudi

El d'Endrick sorprèn menys, ja que és la seva primera temporada al Real Madrid, però el d'Arda Güler sí que causa enrenou. El turc, que va aterrar l'estiu passat al Bernabéu després de rebutjar l'etern rival dels blancs, va patir diverses lesions que van frenar la seva progressió. Només a final de curs va poder participar regularment, i ho va fer a base de gols i actuacions destacades.

Degut al seu genial rendiment, tots pensàvem que aquest any seria el de la consolidació d'Arda Güler, però res més lluny de la dura realitat. I és que el '15' del Real Madrid gairebé no juga i, quan ho fa, no demostra ser tan decisiu com fa uns mesos. La seva falta de confiança és evident i, per acabar-ho d'adobar, acaba d'arribar una oferta a la taula de Florentino Pérez que podria ser la seva sentència.

Arda Güler escolta la proposta rebuda

Segons apunten des de 'SempreMilan', l'AC Milan ha mostrat interès en Arda Güler. Els italians volen reforçar la seva plantilla el pròxim estiu i han pensat en la jove promesa turca. Una decisió lògica, ja que el Milan està necessitat de talent i a Güler li sobra.

Ara bé, Arda Güler encara té contracte amb el Real Madrid, així que l'última paraula sobre el seu futur la té Florentino Pérez. El mandatari blanc està encantat de tenir Güler a les seves files i no pensa en la seva sortida. De fet, només el deixarà marxar del Bernabéu si li demana directament, escenari que no es donarà, ja que el desig del jove mitjapunta és triomfar al Madrid.

Florentino respon a l'AC Milan pel cas d'Arda Güler

Florentino Pérez considera el jove talent turc una peça clau per al futur i no té intenció de facilitar la seva sortida. D'aquesta manera, Florentino ja ha dit a la directiva i a Carlo Ancelotti que es queda. L'estratègia del president blanc és tenir paciència perquè pugui progressar adequadament.

La decisió de retenir Arda Güler reflecteix la confiança de la directiva en el seu potencial. Florentino Pérez entén que la seva presència no només aporta qualitat en el present, sinó que també li permet evolucionar per al futur. La seva política se centra a desenvolupar el talent jove dins del Real Madrid, evitant cessions que puguin interrompre la seva progressió.

Per la seva banda, Carlo Ancelotti ha manifestat el seu compromís amb la integració dels joves en l'esquema tàctic del Real Madrid. El tècnic italià valora l'aportació de jugadors com Arda Güler, alhora que treballa en la seva adaptació perquè pugui ser titular. La intenció és que, sota la seva direcció, Güler assoleixi el seu màxim potencial, així que no se n'anirà a l'AC Milan.