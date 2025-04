El Reial Madrid diu prou, fitxarà el millor de l'Arsenal: Kylian Mbappé dona l'OK

La temporada per al Real Madrid pot ser molt complicada, amb l'eliminació de la Champions en mans de l'Arsenal només li queden dos títols. En pocs dies disputarà la final de la Copa contra el Barça, i en el campionat de lliga es troba a 4 punts del líder. El final d'un cicle al club és més que evident i ja es pensa a fer una revolució a la plantilla.

L'eliminatòria contra l'Arsenal ha evidenciat la debilitat defensiva de l'equip, l'Arsenal s'ha emportat l'eliminatòria guanyant els dos partits amb un global de 5-1. Sense jugadors com Carvajal o Militao els blancs porten tota la temporada patint i ha quedat evidenciat en l'eliminatòria. La seva trajectòria a Europa aquesta temporada, evidencia el problema blanc on en 14 partits disputats ha encaixat 22 gols i perdut 6 encontres.

A la Lliga tampoc pinten bé les coses per a l'equip merengue, des de febrer han deixat escapar 13 punts a la Lliga. L'equip ha perdut seguretat defensiva davant l'onada de lesions sofertes i el baix rendiment de referents ofensius com són Vinicius o Rodrygo. La direcció esportiva blanca es planteja una remodelació de la plantilla de cara a la pròxima temporada.

La crisi defensiva del Real Madrid

El conjunt blanc ha evidenciat al llarg de la temporada que no passa pel seu millor moment. El cert és que el Real Madrid ja ha perdut més partits en el present exercici que en tota la passada campanya. En la competició europea queda clarament reflectit, el seu rendiment ha caigut en picat respecte a la temporada anterior on es van proclamar campions.

L'equip d´Ancelotti s'ha caracteritzat per basar el sistema defensiu en una pressió elevada, els seus números pel que fa a recuperacions estan prop dels 10 top a la Champions. No obstant això, una defensa amb pressió tan elevada comporta els seus riscos i l'equip blanc es troba a la cua dels equips amb més gols encaixats. La defensa alta pressionant hauria de veure's compensada amb una bona tasca defensiva de la medul·lar i la mateixa davantera.

Quan això no ocorre, comencen a veure's les costures de l'equip i és exactament el que està succeint. L'equip blanc només guanya un 64% dels seus duels defensius i tampoc estan a l'altura en el joc aeri. Tot això fa que la direcció esportiva del club es plantegi canvis en la línia defensiva de l'equip.

Kylian Mbappé té la solució

El davanter francès del Real Madrid té el candidat ideal per reforçar la defensa de l'equip blanc amb màximes garanties. El Real Madrid ha demostrat un creixent interès per William Saliba al qual consideren la peça idònia per reforçar una defensa molt llastrada en recursos. El defensa francès té contracte amb l'Arsenal fins al juny de 2027 i la seva clàusula està propera als 80 milions.

Les altes exigències dels anglesos poden complicar de forma important els plans de l'entitat blanca en el seu desig d'incorporar Saliba. El problema per al Real Madrid és que no disposa de temps si vol tornar a la senda dels millors d'Europa. El pla inicial era que Saliba acabés el seu contracte i no haver de pagar la seva alta clàusula però les urgències poden acabar variant el pla inicial.

Amb només 24 anys, William Saliba és considerat un dels millors centrals a nivell mundial. S'ha convertit en peça clau i fonamental per als de Mikel Arteta, el gal proporciona una gran solidesa a la defensa anglesa. Mbappé és el seu principal valedor i té clar que el fitxatge s'ha de realitzar i així ho hauria transmès al staff tècnic del club.