Oficial, enfonsa el Madrid a la Champions i es reuneix amb el Barça: 'Adeu Arsenal'

L'Arsenal va superar el Real Madrid (1-2) i va avançar a les semifinals de la UEFA Champions League, però la notícia de la nit va estar protagonitzada per un emissari del Barça. El Barça fa temps que segueix una de les grans estrelles de l'Arsenal i, per tant, el club culer va enviar un responsable tècnic per reunir-se amb el seu entorn a Madrid. El Barça va aprofitar la visita i la victòria de l'Arsenal per avançar en un nou fitxatge: enfonsa el Real Madrid en Champions i es reuneix amb el Barça per venir ja.

No és cap secret que el Barça fa setmanes que estudia el mercat de fitxatges. L'equip de Hansi Flick va rodat i amb la sisena marxa posada, però Joan Laporta sap que aquest necessita retocs i per això està estudiant noves figures. Una d'aquestes juga a l'Arsenal i segons pot avançar 'e-Notícies', ahir es va reunir amb un emissari del Barça: d'estrella de l'Arsenal a nou fitxatge del Barça de Flick.

L'Arsenal s'ha convertit en un dels 'cocos' de la Champions, però la veritat és que el Barça feia temps que seguia el treball de Mikel Arteta, format a Barcelona. De fet, Joan Laporta fa mesos que estudia el fitxatge d'una de les grans figures de l'Arsenal, que ahir va ser caçada parlant amb el seu entorn i amb un emissari del Barça. L'objectiu de Joan Laporta és clar: vol que el Barça tanqui l'arribada de la gran estrella silenciosa de l'Arsenal, per molt que el mercat de fitxatges segueixi tancat.

Bomba informativa: el Barça es reuneix amb una estrella de l'Arsenal, confirmat

L'Arsenal va superar el Real Madrid amb un ampli resultat global (1-5), però la veritat és que la gran notícia de la nit va estar protagonitzada per un emissari del FC Barcelona. El Barça vol fitxar un migcampista i, segons pot avançar aquest digital, va amb tot a per el que més i millor juga de l'Arsenal de Mikel Arteta.

El Barça es juga tots els títols en aquest tram final de temporada, però Joan Laporta ja mira de reüll al pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau en molts sentits. El Barça compta amb una gran plantilla liderada per Hansi Flick, però Joan Laporta vol que l'equip guanyi pes i millori en algunes posicions més que concretes. Una d'aquestes posicions és la del migcentre defensiu i Joan Laporta vol fer-se amb els serveis d'un jugador en concret: juga a l'Arsenal i podria arribar gratis.

Oficial, enfonsa el Madrid a la Champions i es reuneix amb el Barça: 'Adeu Arsenal'

Un crack que va enfonsar el Real Madrid en la Champions League es va veure les cares amb el Barça després del partit al Santiago Bernabéu. Així, com ho llegeixen: el Barça va amb tot a per aquest pivot defensiu i va aprofitar la seva visita a la capital per acostar-se a l'entorn del futbolista, ubicat a Londres. La idea del Barça és clara: anar ràpid per segellar el seu fitxatge, ja que el jugador en qüestió acaba contracte i, per tant, té múltiples ofertes sobre la taula.

El Barça fa mesos que estudia el mercat de fitxatges i vol assaltar-lo tancant l'arribada d'una estrella de l'Arsenal, que arribaria al Barça per reforçar la medul·lar. Hansi Flick està encantat amb Casadó i amb Marc Bernal, ambdós lesionats, però insisteix en acudir al mercat i vol portar-se una llegenda de l'Arsenal que va enfonsar el Madrid.

Va ser clau per derrotar el Real Madrid i és indispensable en els esquemes de Mikel Arteta, però segueix sense renovar amb l'Arsenal i el Barça vol aprofitar-ho per portar-se'l gratis. El Barça va amb tot a per Thomas Partey, pivot defensiu de l'Arsenal que acaba contracte el 2025 i que no vol renovar. Partey té un acord verbal amb el Barça i, si res es torça, arribarà al club culer aquest mateix mercat d'estiu: el Barça només pagarà una petita prima de fitxatge.