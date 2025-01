Dani Olmo parla amb Joan Laporta després del que succeeix al Newcastle: 'És el moment'

Dani Olmo va tornar al FC Barcelona l'estiu passat després del seu brillant pas pel RB Leipzig, però la seva reincorporació al club català no ha estat exempta de complicacions. Problemes amb el límit salarial van impedir la seva inscripció immediata a LaLiga, cosa que va retardar el seu debut oficial. Malgrat aquests obstacles, Olmo ha mostrat un ferm compromís amb el Barça i el seu projecte esportiu.

Conscient de la necessitat de reforçar la davantera de l'equip, Dani Olmo ha mantingut converses amb Joan Laporta per valorar possibles reforços. L'objectiu és alleujar la càrrega golejadora que recau sobre Robert Lewandowski, qui, als seus 36 anys, continua sent la principal referència ofensiva. En aquest sentit, la directiva ha avaluat diverses opcions per reforçar l'atac, però ha estat Olmo qui ha posat damunt la taula un possible fitxatge de màxim nivell.

Dani Olmo s'assabenta del que ha passat al Newcastle i li diu a Joan Laporta: "És el moment"

Un dels noms que ha sonat amb força per venir al Barça és el d'Alexander Isak, davanter suec del Newcastle United. Isak ha tingut un rendiment destacat a la Premier League, cosa que ha despertat l'interès de diversos clubs europeus. No obstant, el Newcastle està decidit a retenir la seva estrella i planeja oferir-li una renovació de contracte que el convertiria en el jugador millor pagat del club.

Davant la possible renovació d'Isak, Dani Olmo ha suggerit a Joan Laporta considerar la incorporació de Benjamin Sesko. El davanter eslovè, de 21 anys, comparteix característiques similars amb Lewandowski, com la seva capacitat golejadora i presència física. Olmo i Sesko van coincidir al Leipzig, on van desenvolupar una bona sintonia al camp, cosa que podria facilitar la seva adaptació a l'estil de joc del Barça.

Sesko: el successor natural de Lewandowski

Molts analistes veuen a Benjamin Sesko com el successor ideal de Lewandowski a causa del seu estil de joc i projecció. A més, la seva experiència en el futbol europeu li brinda un avantatge competitiu. L'interès del Barça en Sesko s'ha intensificat, especialment si l'opció d'Isak es complica per la seva renovació amb el Newcastle.

Dani Olmo el coneix perfectament i sap de què és capaç. Per això li ha recomanat a Joan Laporta el seu fitxatge. Això sí, perquè Sesko acabi vestint la samarreta del Barça serà necessari un fort desemborsament econòmic: el seu valor de mercat és de 50 milions.

Dani Olmo ha demostrat el seu compromís amb el FC Barcelona no només al terreny de joc, sinó també participant activament en la planificació esportiva. La seva proposta de fitxar Benjamin Sesko reflecteix una visió estratègica per assegurar el futur ofensiu de l'equip. La directiva culé haurà d'avaluar aquesta opció i determinar si és el moment adequat per apostar pel jove davanter eslovè.