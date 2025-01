Tiene solo 17 años, pero Lamine Yamal ya es uno de los mejores jugadores del mundo y quedó demostrado, una vez más, en el partido de Champions entre Barça y Atalanta. Lamine Yamal estuvo excelso sobre el césped, donde disputó 85 minutos y dejó varios detalles de auténtico crack mundial, pero todavía estuvo mejor en la zona mixta hablando con los medios. Además de marcar un gol y de quedarse a nada de lograr el doblete, Lamine Yamal fue nombrado MVP del partido de Champions League que Barça y Atalanta empataron a dos.

La última jornada de la liguilla de la UEFA Champions League fue apasionante, pues se disputaron todos los encuentros de forma simultánea a partir de las 21 horas del miércoles. Tras finalizar la primera fase de la Champions, todo tipo de futbolistas expresaron sus opiniones con relación al formato o posibles rivales, pero Lamine Yamal fue, sin duda, el más determinante. Lamine Yamal ya no solo es un referente del Barça dentro del campo, también lo es ante los medios de comunicación, pues demostró no tener pelos en la lengua: dardos espectaculares.

Lamine Yamal no se conformó con llevarse el MVP del partido contra el Atalanta, pues confesó que "el empate no gusta y que no era el resultado que estaban buscando". De hecho, Lamine Yamal se marchó cabreado tras ser sustituido en el minuto 85 de juego, pero Hansi Flick evitó problemas mayores frenándole antes de que se sentara en el banquillo. Sobre esta situación, Lamine Yamal confesó que no fue por el cambió, si no que fue por "el resultado agridulce en la última jornada de la liguilla de la Champions League".

La reacción de Lamine Yamal con dardo al Real Madrid tras lo de la Champions: 'Son...'

Lamine Yamal no solo habló del Barça, también lo hizo sobre el Real Madrid y sobre los otros grandes rivales que disputarán las siguientes fases eliminatorias de la UEFA Champions League. El Barça, que quedó entre los ocho primeros, ya está en octavos de final, mientras que equipos como el PSG o el Real Madrid deberán jugarse seguir vivos en la repesca.

En este sentido, el Barça, que quedó segundo en la liguilla por detrás del Liverpool, se aseguró casi 45 millones de euros en premios en esta edición actual de la Champions.

Lamine Yamal valoró positivamente el trabajo del Barça en Europa y no dudó ni un segundo a la hora de reaccionar a la situación del Real Madrid, que disputará la repesca. El extremo diestro del Barça Lamine Yamal fue preguntado por la situación de los otros grandes, a lo que respondió dejando claro que "el favorito para la Champions es el Barça". La respuesta de Yamal también vino acompañada de otro mensaje con relación a su futuro, pues le llegaron a vincular al Real Madrid: "Solo pienso en jugar en el Barça", aseguró.

"El Barça es siempre favorito, para mí es el mejor club de Europa. Estoy contento con el segundo puesto", concluyó Lamine Yamal, que fue nombrado MVP de un partido que se cerró con empate (2-2) en el marcador. El Barça ya es equipo de octavos de final y sus posibles rivales serán: PSG, Mónaco, Brest o Benfica.