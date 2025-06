Raúl Asencio, sentenciat, Xabi Alonso demana un altre central: arriba del València el 2026

Raúl Asencio no està tenint l'inici somiat amb Xabi Alonso al capdavant del Real Madrid. El canari de 21 anys, que va sorprendre gratament la temporada passada amb Ancelotti, està desaprofitant les seves oportunitats al Mundial de Clubs.

En el primer partit, va cometre un penal infantil que li va costar la substitució al descans. En el segon partit, només va necessitar set minuts per ser expulsat.

La pèrdua de confiança en Raúl Asencio

Les sensacions que deixa Raúl Asencio no són gens bones. En un torneig tan important per al club, els seus errors estan cridant massa l'atenció.

Xabi Alonso, que va apostar per ell des del primer dia, comença a perdre la confiança en el seu rendiment. I això, en un equip com el Real Madrid, pot tenir conseqüències molt serioses.

Xabi Alonso ja busca alternatives

Segons ha informat Defensa Central, Xabi Alonso ha demanat el fitxatge d'un nou central per reforçar la plantilla de cara a 2026.

L'escollit és Cristhian Mosquera, defensa del Valencia CF que acaba contracte d'aquí a dos anys. El tècnic tolosà vol anticipar-se i tancar la seva incorporació tan aviat com sigui possible.

Cristhian Mosquera, un perfil que encaixa

Mosquera és un central que agrada molt pel seu poder físic, la seva maduresa tot i la joventut i la seva capacitat per treure la pilota jugada.

Encaixa perfectament amb la idea de joc que vol imposar Xabi Alonso. A més, en acabar contracte el 2026, el seu fitxatge podria tancar-se a un cost molt reduït o fins i tot arribar lliure.

Raúl Asencio se la juga

Amb la possible arribada de Mosquera i la presència de Huijsen i Rüdiger, el futur d'Asencio al Real Madrid es complica notablement.

Les seves actuacions al Mundial de Clubs no ajuden i podrien costar-li car de cara a la planificació de la temporada. De promesa del club a ser descartat, la caiguda podria ser ràpida.

Una reacció a temps

Encara no està tot perdut per a Raúl Asencio, però necessita reaccionar. Si vol tenir un lloc als plans de Xabi Alonso, haurà de mostrar el seu millor nivell tan aviat com sigui possible.

Els partits que resten del Mundial de Clubs poden ser la seva última oportunitat per convèncer el cos tècnic.

Decisió a l'horitzó

La direcció esportiva del club està seguint de prop aquesta situació. Si continua en aquesta línia, Raúl Asencio podria sortir cedit o fins i tot traspassat. El temps corre en contra seva i Cristhian Mosquera ja treu el cap a l'horitzó.